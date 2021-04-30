احدث الأخبار

“الشؤون الإسلامية” تنظم برنامج “الحصن المنيع” بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء
أبرز المواد
 أكثر من 250 ألف مستفيد من “تطمن” و”تأكد” في جازان
أبرز المواد
 شركة المراعي تطرح وظائف هندسية وإدارية شاغرة
أبرز المواد
 الأردن.. وفاة الأمير محمد بن طلال عم الملك عبدالله الثاني
أبرز المواد
 الرئيس الفلسطيني يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية
أبرز المواد
 “التعليم” تدعو لمشاركتها في اختيار اسم المنصة الجديدة لمرحلة الطفولة المبكرة
أبرز المواد
 فيديو.. متحدث “الصحة” يكشف عن أخبار مُبشرة حول تطعيم الأطفال بلقاح “كورونا”
أبرز المواد
 عدد جرعات لقاح “كورونا” المُعطاة في المملكة يتجاوز الـ 9 ملايين
أبرز المواد
 “الصحة” ترد على المخاوف المُثارة عن لقاح “أسترازينيكا”
أبرز المواد
 نصيحة مهمة من استشارية تغذية لتجنب الشعور بخمول ما بعد الإفطار
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل السفير الإماراتي وسفيرة بلجيكا لدى المملكة
أبرز المواد
 “التجارة” تشهِّر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في نشاط المقاولات
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

“الشؤون الإسلامية” تنظم برنامج “الحصن المنيع” بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء

“الشؤون الإسلامية” تنظم برنامج “الحصن المنيع” بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء

أبرز المواد
أكثر من 250 ألف مستفيد من “تطمن” و”تأكد” في جازان

أكثر من 250 ألف مستفيد من “تطمن” و”تأكد” في جازان

أبرز المواد
شركة المراعي تطرح وظائف هندسية وإدارية شاغرة

شركة المراعي تطرح وظائف هندسية وإدارية شاغرة

أبرز المواد
الأردن.. وفاة الأمير محمد بن طلال عم الملك عبدالله الثاني

الأردن.. وفاة الأمير محمد بن طلال عم الملك عبدالله الثاني

أبرز المواد

“الشؤون الإسلامية” تنظم برنامج “الحصن المنيع” بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء

“الشؤون الإسلامية” تنظم برنامج “الحصن المنيع” بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء
http://almnatiq.net/?p=978027
المناطق - واس:

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء أمس، برنامج “الحصن المنيع”، الذي يستهدف الأئمة والخطباء والمؤذنين بمحافظات الشريط الحدودي بالحد الجنوبي، ويستمر لمدة يومين، وذلك عبر برنامج الاتصال المرئي.

ويشتمل البرنامج على عدد من المحاضرات حول التوحيد فضله وأنواعه، وأمن الحدود مسؤولية الجميع، وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، ويهدف إلى بيان أهمية الأمن ومسؤولية المجتمع في المحافظة على أمن الحدود، في إطار رسالة وزارة الشؤون الإسلامية التوعوية.

روابط ذات صلة

أكثر من 250 ألف مستفيد من “تطمن” و”تأكد” في جازان

أكثر من 250 ألف مستفيد من “تطمن” و”تأكد” في جازان
شركة المراعي تطرح وظائف هندسية وإدارية شاغرة

شركة المراعي تطرح وظائف هندسية وإدارية شاغرة
الأردن.. وفاة الأمير محمد بن طلال عم الملك عبدالله الثاني

الأردن.. وفاة الأمير محمد بن طلال عم الملك عبدالله الثاني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*