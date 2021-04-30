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فرنسا.. بدء تخفيف الإغلاق

فرنسا.. بدء تخفيف الإغلاق
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المناطق - وكالات:

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حملة التطعيمات ساهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، متوقعًا إعادة الحياة تدريجيًا وبدء تخفيف الإغلاق.

ومن المنتظر أن يعرض الرئيس الفرنسي يوم غد الجمعة سبل الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي المفروضة جراء أزمة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الحكومة جان كاستكس، الذي أعلن الخبر، أن رفع “القيود في فرنسا سيكون تدريجيًا بموازاة تقدم حملة التلقيح”.

ولفت كاستكس إلى أن “المشهد الوبائي في تحسن مستمر بوتيرة منتظمة”.

وكان ماكرون تحدث الاثنين عن عدة أساليب لرفع تدابير الحجر في الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن رفع الإجراءات سيجري “ببطء”، خصوصًا بالنسبة للمطاعم أو المراكز الثقافية المغلقة منذ ستة أشهر بحسب فرانس 24.

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