احدث الأخبار

25 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر بالباحة يشاركون في فعاليات حملة إفطار صائم
أبرز المواد
 محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة
أبرز المواد
 الداخلية: توزيع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب
أبرز المواد
 قائد القوات البحرية الملكية السعودية يستقبل نظيره المصري في الرياض
أبرز المواد
 بعد بيان “النيابة” وفيديو إطلاق النار.. زوجة تروي تفاصيل تهديد زوجها لها بالقتل والحرق
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن
أبرز المواد
 جمعية نساء المستقبل وديوانية آل حسين تنفذان مبادرة مسرة
أبرز المواد
 فرنسا.. بدء تخفيف الإغلاق
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تنظم برنامج “الحصن المنيع” بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء
أبرز المواد
 أكثر من 250 ألف مستفيد من “تطمن” و”تأكد” في جازان
أبرز المواد
 شركة المراعي تطرح وظائف هندسية وإدارية شاغرة
أبرز المواد
 الأردن.. وفاة الأمير محمد بن طلال عم الملك عبدالله الثاني
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

25 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر بالباحة يشاركون في فعاليات حملة إفطار صائم

25 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر بالباحة يشاركون في فعاليات حملة إفطار صائم

أبرز المواد
محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة

محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة

أبرز المواد
الداخلية: توزيع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب

الداخلية: توزيع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب

أبرز المواد
قائد القوات البحرية الملكية السعودية يستقبل نظيره المصري في الرياض

قائد القوات البحرية الملكية السعودية يستقبل نظيره المصري في الرياض

أبرز المواد

جمعية نساء المستقبل وديوانية آل حسين تنفذان مبادرة مسرة

جمعية نساء المستقبل وديوانية آل حسين تنفذان مبادرة مسرة
http://almnatiq.net/?p=978034
المناطق - الرياض:

نفذت جمعية نساء المستقبل الأهلية بالشراكة مع ديوانية آل حسين التاريخية مبادرة مسرة مساء أمس بمدينة الرياض ،لفتيات دار الحضانة الاجتماعية بفلل الربوة برعاية سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية نساء المستقبل الدكتورة غريبة الطويهر.

حيث شملت المبادرة على العديد من الفقرات المتنوعة لاسعاد الفتيات من خلال اقامة ورش الرسم وحضور الندوات والمشاركة بالمسابقات التفاعلية وصندوق الامنيات والتي من خلالها حصلوا على العديد من الهدايا والجوائز تقديراً لتفاعلهم ومشاركاتهم.

وتأتي هذه المبادرة لدعم فتيات الدار نفسياً ومعنوياً ،ودمجهم مع مجتمعهم لأجل تمكينهم ليكونوا عنصر فعال في المجتمع، وشارك فيها الفريق الكشفي لديوانية آل حسين التاريخية ومتجر مسرة من خلال تنظيم الفقرات.

ومع نهاية المبادرة قدمت سعادة الأستاذة سارة الشهراني رئيس لجنة المبادرات بالجمعية شكرها وتقديرها للجميع ،مؤكدة ا’أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الجمعية لاسعادة نساء هذا الوطن الغالي ولتمكين وتشجيع المرأة لتساهم في خدمة مجتمعها.

روابط ذات صلة

25 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر بالباحة يشاركون في فعاليات حملة إفطار صائم

25 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر بالباحة يشاركون في فعاليات حملة إفطار صائم
محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة

محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة
الداخلية: توزيع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب

الداخلية: توزيع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*