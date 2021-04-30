احدث الأخبار

مجمع إرادة في جدة يدشن مبادرة إفطار صائم
أبرز المواد
 25 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر بالباحة يشاركون في فعاليات حملة إفطار صائم
أبرز المواد
 محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة
أبرز المواد
 الداخلية: توزيع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب
أبرز المواد
 قائد القوات البحرية الملكية السعودية يستقبل نظيره المصري في الرياض
أبرز المواد
 بعد بيان “النيابة” وفيديو إطلاق النار.. زوجة تروي تفاصيل تهديد زوجها لها بالقتل والحرق
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن
أبرز المواد
 جمعية نساء المستقبل وديوانية آل حسين تنفذان مبادرة مسرة
أبرز المواد
 فرنسا.. بدء تخفيف الإغلاق
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تنظم برنامج “الحصن المنيع” بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء
أبرز المواد
 أكثر من 250 ألف مستفيد من “تطمن” و”تأكد” في جازان
أبرز المواد
 شركة المراعي تطرح وظائف هندسية وإدارية شاغرة
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

مجمع إرادة في جدة يدشن مبادرة إفطار صائم

مجمع إرادة في جدة يدشن مبادرة إفطار صائم

أبرز المواد
25 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر بالباحة يشاركون في فعاليات حملة إفطار صائم

25 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر بالباحة يشاركون في فعاليات حملة إفطار صائم

أبرز المواد
محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة

محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة

أبرز المواد
الداخلية: توزيع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب

الداخلية: توزيع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب

أبرز المواد

ولي العهد يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن

ولي العهد يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن
http://almnatiq.net/?p=978040
المناطق - واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ، و صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.

كما حضره القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونغ ، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن السيد كريستوفر هينريل.

روابط ذات صلة

مجمع إرادة في جدة يدشن مبادرة إفطار صائم

مجمع إرادة في جدة يدشن مبادرة إفطار صائم
25 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر بالباحة يشاركون في فعاليات حملة إفطار صائم

25 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر بالباحة يشاركون في فعاليات حملة إفطار صائم
محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة

محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*