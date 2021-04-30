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بعد بيان “النيابة” وفيديو إطلاق النار.. زوجة تروي تفاصيل تهديد زوجها لها بالقتل والحرق

بعد بيان “النيابة” وفيديو إطلاق النار.. زوجة تروي تفاصيل تهديد زوجها لها بالقتل والحرق
http://almnatiq.net/?p=978046
المناطق - الرياض:

رَوَت زوجة مواطن تفاصيل اعتداء زوجها عليها بإطلاق النار عند منزل عائلتها بعد أن رفعت دعوى لفسخ عقد النكاح منه، وذلك في أعقاب البيان الذي أصدرته النيابة العامة بعد تداول فيديو يوثق إطلاقه النار أمام المنزل.

وبينت الزوجة، أنها رفعت الدعوى بعد اتهامها له بالتعنيف والخيانة، مبينة أنها أم لثلاثة أبناء وابنة، أكبرهم لم يتجاوز عمره 8 سنوات.

وأضافت أنه بعد رفع الدعوى عادت لزوجها واستمر بتعنيفها وتهديدها بالسـلاح، حتى هربت من منزله إلى منزل أهلها ورفضت الرجوع له وطلبت الطلاق، إلا أنه قال لها: “إما الرجوع أو الموت”.

وأشارت إلى أنه كان يتهجم عليها إلى أن تطور الوضع وبدأ بإشهار السـلاح، مشيرة إلى أنه كان يترصدها لحظة خروجها لأي مكان، حتى أنه قبل 3 أشهر سرق جوالها، وبدأ يهدد بإرسال مقاطع صوتية.

وأوضحت أنه بعد سرقته الجوال لم يعرف رقم هاتفها الجديد وبدأ بإرسال تهديدات القـتل والحرق لهم جميعاً على جوال والدتها.

وكان النائب العام قد أصدر أمراً بالقبض على الزوج الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يستقل مركبة ويطلق النار أمام أحد المنازل.

وبيّن مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن النائب أمر بسرعة القبض على الزوج لمباشرة التحقيق معه، بناء على ما وثقه مركز الرصد النيابي، لتسببه بفعلته في رعب قاطني الحي وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وفقًا لموقع أخبار 24

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