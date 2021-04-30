احدث الأخبار

محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة
أبرز المواد
 الداخلية: توزيع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب
أبرز المواد
 قائد القوات البحرية الملكية السعودية يستقبل نظيره المصري في الرياض
أبرز المواد
 بعد بيان “النيابة” وفيديو إطلاق النار.. زوجة تروي تفاصيل تهديد زوجها لها بالقتل والحرق
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن
أبرز المواد
 جمعية نساء المستقبل وديوانية آل حسين تنفذان مبادرة مسرة
أبرز المواد
 فرنسا.. بدء تخفيف الإغلاق
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تنظم برنامج “الحصن المنيع” بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء
أبرز المواد
 أكثر من 250 ألف مستفيد من “تطمن” و”تأكد” في جازان
أبرز المواد
 شركة المراعي تطرح وظائف هندسية وإدارية شاغرة
أبرز المواد
 الأردن.. وفاة الأمير محمد بن طلال عم الملك عبدالله الثاني
أبرز المواد
 الرئيس الفلسطيني يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة

محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة

أبرز المواد
الداخلية: توزيع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب

الداخلية: توزيع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب

أبرز المواد
قائد القوات البحرية الملكية السعودية يستقبل نظيره المصري في الرياض

قائد القوات البحرية الملكية السعودية يستقبل نظيره المصري في الرياض

أبرز المواد
بعد بيان “النيابة” وفيديو إطلاق النار.. زوجة تروي تفاصيل تهديد زوجها لها بالقتل والحرق

بعد بيان “النيابة” وفيديو إطلاق النار.. زوجة تروي تفاصيل تهديد زوجها لها بالقتل والحرق

أبرز المواد

محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة

محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=978061
المناطق - واس:

دشن محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني أمس، مقر جمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة، بحضور المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس خالد الرميخاني.

وتفقد العماني بعد التدشين مرافق الجمعية، مطلعاً على الأنشطة التدريبية التي تنفذها وسجلاتها المتعلقة بالحوكمة، ومشاريعها المستقبلية؛ كما شاهد عرضاً مرئياً عن رؤية الجمعية، ورسالتها، وأهدافها.

وأشاد محافظ رفحاء بالبرامج والشركات التي ستعقدها الجمعية مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية، مؤكداً أهمية التدريب والتأهيل لسوق العمل.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة “تمكين” عبدالله بن فرحان الشمري أن الجمعية منظمة غير ربحية تُمكن الأفراد والمؤسسات من خلال برامج نوعية بفرق عمل متخصصة، ومنهجيات مبتكرة، مشيراً إلى أن الهدف تطوير المجتمع وظيفياً وتقديم برامج تدريبية لرفع المستوى المعرفي ودعم أصحاب المشاريع والأفكار التنموية، وتأهيل المجتمع للحصول على مهارات تمكنهم من دخول سوق العمل في مجالاته المتنوعة.

روابط ذات صلة

الداخلية: توزيع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب

الداخلية: توزيع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب
قائد القوات البحرية الملكية السعودية يستقبل نظيره المصري في الرياض

قائد القوات البحرية الملكية السعودية يستقبل نظيره المصري في الرياض
بعد بيان “النيابة” وفيديو إطلاق النار.. زوجة تروي تفاصيل تهديد زوجها لها بالقتل والحرق

بعد بيان “النيابة” وفيديو إطلاق النار.. زوجة تروي تفاصيل تهديد زوجها لها بالقتل والحرق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*