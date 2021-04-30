محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة

المناطق - واس:

دشن محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني أمس، مقر جمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة، بحضور المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس خالد الرميخاني.



وتفقد العماني بعد التدشين مرافق الجمعية، مطلعاً على الأنشطة التدريبية التي تنفذها وسجلاتها المتعلقة بالحوكمة، ومشاريعها المستقبلية؛ كما شاهد عرضاً مرئياً عن رؤية الجمعية، ورسالتها، وأهدافها.



وأشاد محافظ رفحاء بالبرامج والشركات التي ستعقدها الجمعية مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية، مؤكداً أهمية التدريب والتأهيل لسوق العمل.



من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة “تمكين” عبدالله بن فرحان الشمري أن الجمعية منظمة غير ربحية تُمكن الأفراد والمؤسسات من خلال برامج نوعية بفرق عمل متخصصة، ومنهجيات مبتكرة، مشيراً إلى أن الهدف تطوير المجتمع وظيفياً وتقديم برامج تدريبية لرفع المستوى المعرفي ودعم أصحاب المشاريع والأفكار التنموية، وتأهيل المجتمع للحصول على مهارات تمكنهم من دخول سوق العمل في مجالاته المتنوعة.