25 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر بالباحة يشاركون في فعاليات حملة إفطار صائم

المناطق - واس:

نفذت إدارة التطوع ‏بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، فعالية‏ “إفطار صائم” بعدد من الإشارات المرورية بمنطقة الباحة ومحافظاتها.



وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن عدد المتطوعين الذين رافقوا تلك الفعالية بلغ 25 متطوعاً ومتطوعة في عدة محافظات بالمنطقة، بهدف تفعيل الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية في جميع الفعاليات التي ‏من شأنها خدمة المجتمع.