مجمع إرادة في جدة يدشن مبادرة إفطار صائم

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دشن مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة ممثلاً في إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية بالتعاون مع العيادات الخارجية وقسم الرعاية المتوسطة أمس الخميس الموافق ١٧ رمضان مبادرة إفطار صائم الذي شارك فيه مجموعة من الممارسين الصحيين والإداريين والمستفيدين والمراجعين.. حيث كان لهذا البرنامج أكبر الأثر في نفوس المستفيدين.

وثمنت إدارة المجمع هذا الدور المميز والتفاعلي من العاملين والممارسين الصحيين والإداريين الذي يهدف لتقديم الخدمات العلاجية والتغذية اللازمة للمستفيدين بالشكل الصحيح.