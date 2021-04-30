احدث الأخبار

مجمع إرادة في جدة يدشن مبادرة إفطار صائم
أبرز المواد
 25 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر بالباحة يشاركون في فعاليات حملة إفطار صائم
أبرز المواد
 محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة
أبرز المواد
 الداخلية: توزيع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب
أبرز المواد
 قائد القوات البحرية الملكية السعودية يستقبل نظيره المصري في الرياض
أبرز المواد
 بعد بيان “النيابة” وفيديو إطلاق النار.. زوجة تروي تفاصيل تهديد زوجها لها بالقتل والحرق
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن
أبرز المواد
 جمعية نساء المستقبل وديوانية آل حسين تنفذان مبادرة مسرة
أبرز المواد
 فرنسا.. بدء تخفيف الإغلاق
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تنظم برنامج “الحصن المنيع” بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء
أبرز المواد
 أكثر من 250 ألف مستفيد من “تطمن” و”تأكد” في جازان
أبرز المواد
 شركة المراعي تطرح وظائف هندسية وإدارية شاغرة
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

مجمع إرادة في جدة يدشن مبادرة إفطار صائم

مجمع إرادة في جدة يدشن مبادرة إفطار صائم

أبرز المواد
25 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر بالباحة يشاركون في فعاليات حملة إفطار صائم

25 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر بالباحة يشاركون في فعاليات حملة إفطار صائم

أبرز المواد
محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة

محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة

أبرز المواد
الداخلية: توزيع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب

الداخلية: توزيع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب

أبرز المواد

مجمع إرادة في جدة يدشن مبادرة إفطار صائم

مجمع إرادة في جدة يدشن مبادرة إفطار صائم
http://almnatiq.net/?p=978072
المناطق - مكة المكرمة:

دشن مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة ممثلاً في إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية بالتعاون مع العيادات الخارجية وقسم الرعاية المتوسطة أمس الخميس الموافق ١٧ رمضان مبادرة إفطار صائم الذي شارك فيه مجموعة من الممارسين الصحيين والإداريين والمستفيدين والمراجعين.. حيث كان لهذا البرنامج أكبر الأثر في نفوس المستفيدين.

وثمنت إدارة المجمع هذا الدور المميز والتفاعلي من العاملين والممارسين الصحيين والإداريين الذي يهدف لتقديم الخدمات العلاجية والتغذية اللازمة للمستفيدين بالشكل الصحيح.

روابط ذات صلة

25 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر بالباحة يشاركون في فعاليات حملة إفطار صائم

25 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر بالباحة يشاركون في فعاليات حملة إفطار صائم
محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة

محافظ رفحاء يدشن جمعية “تمكين” للتدريب والتأهيل لسوق العمل بالمحافظة
الداخلية: توزيع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب

الداخلية: توزيع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*