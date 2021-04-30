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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال – رحمه الله –

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال – رحمه الله –

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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال – رحمه الله –

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال – رحمه الله –
http://almnatiq.net/?p=978080
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال – رحمه الله -.
وقال الملك المفدى : “علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنا لله وإنا إليه راجعون.”

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال – رحمه الله -.
وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال – رحمه الله – وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنه سميع مجيب.”

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