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نقش الحناء وتسريحة الضفائر والعقال والشماغ .. مبادرات منزلية لتدريب أطفال الشمالية على الصيام

نقش الحناء وتسريحة الضفائر والعقال والشماغ .. مبادرات منزلية لتدريب أطفال الشمالية على الصيام

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نقش الحناء وتسريحة الضفائر والعقال والشماغ .. مبادرات منزلية لتدريب أطفال الشمالية على الصيام

نقش الحناء وتسريحة الضفائر والعقال والشماغ .. مبادرات منزلية لتدريب أطفال الشمالية على الصيام
http://almnatiq.net/?p=978083
المناطق - واس

ابتكر عدد من الأسر في منطقة الحدود الشمالية مبادرات تحفيزية للأطفال لصيام شهر رمضان المبارك.
ومنها نقش الحناء على باطن أكف البنات بما يساعدهم على تذكر الصيام والتوقف عن الأكل.
وعمل تسريحة الضفائر بمختلف أشكالها المحببة للبنات في ساعات الصيام.
كما تضمنت المبادرات تلبيس الأولاد الزي الوطني الشماغ والعقال تكريما لإتمامهم ساعات الصيام.

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