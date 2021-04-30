150 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم ووصول مساعدات أمريكية إلى الهند

المناطق - وكالات

أُحصيت أكثر من 150 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بينما يبلغ عدد الإصابات اليومية الجديدة مستويات غير مسبوقة منذ بداية وباء كوفيد-19، حسب إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية صدرت حتى الساعة 04,20 ت غ الجمعة.

وأعلن رسميا عن 150 مليون و337 ألفا و583 إصابة في العالم منذ اكتشاف الفيروس في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019، بما في ذلك ستة ملايين إصابة سجلت خلال أسبوع واحد في عدد عززه تفاقم انتشار الفيروس في الهند حيث أصيب 2,5 مليون شخص بالفيروس في الأيام السبعة الماضية.

مساعدات أمريكية للهند

ووصلت الشحنات الأولى من المساعدات الطبية الأمريكية الجمعة إلى الهند التي تشهد ارتفاعا هائلا في عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19.إعلان

وحطت طائرة الشحن العسكرية “سوبر غالاكسي” بأكثر من 400 أسطوانة أكسجين إلى جانب معدات المستشفيات الأخرى ونحو مليون من معدات الفحص السريع لفيروس كورونا في مطار نيودلهي الدولي بينما تواجه العاصمة الهندية أزمة صحية غير مسبوقة.

وتشهد الهند حاليا معدل انتشار قياسي للوباء يتمثل بأكثر من 370 ألف إصابة و3600 وفاة يوميا.

وأطلقت دول عدة وعدت بتقديم مساعدة عملية دولية واسعة. وجاء تسليم المعدات الطبية الأمريكية على متن الطائرة التي أقلعت من قاعدة تريفيس العسكرية في كاليفورنيا، بعد محادثات خلال الأسبوع الجاري بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الخميس إن “الولايات المتحدة تسلم شحنات تزيد قيمتها عن مئة مليون دولار من أجل تقديم مساعدات عاجلة في الأيام المقبلة لشركائنا في الهند”.

وأكد مسؤولون أمريكيون إن الرحلات الخاصة التي ستنقل معدات تبرع بها أفراد وشركات، ستستمر الأسبوع المقبل.