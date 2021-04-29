أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من ٢٠ألف جولة رقابية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والصحية

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قامت الفرق الرقابية بتكثيف الجولات الرقابية على عدداً من المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والكافيهات بأكثر من ٢٠٠٠٠ جولة رقابية خلال النصف الأول من شهر رمضان تم خلالها مخالفة وإشعار وإغلاق ١٦٤٥ منشأة ومصادرة ١٤١٣٨ كجم من المواد التالفة والغير صالحة وذلك للتأكد من تطبيقها والتزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية للحد من انتشار فايروس كورونا بإشراف ومتابعة من قبل سعادة أمين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد ابو راس، الذي أكد أن أمانة منطقة حائل تعمل بكل إمكانياتها من خلال الفرق الرقابية لتكثيف الجولات وفق برامج رقابية مكثفة للوقوف على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية داخل المنشآت التجارية والمطاعم والكوفيهات والتي من أبرزها لبس الكمامات وتوفير المعقمات وفحص مرتادي المنشآت التجارية والعاملين بشكل مستمر وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الإزدحام والالتزام بتفعيل تطبيق “توكلنا” ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق كافة التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، وأضاف أن تلك الجهود تأتي وفق متابعة من قبل صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله و وفق توجيهات معالي وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل .

داعيا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن اية مخالفات تخص تطبيق الإحترازات والوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة كالاتصال على الرقم ٩٤٠او تطبيق بلدي ٩٤٠ المتاح عبر الاجهزة الذكية.