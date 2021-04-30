دار ملاحظة حائل تنظم إفطار جماعي وتحتفل بنجاح الأبناء

المناطق - حائل

نظمت دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل إفطار جماعي للإبناء بإهتمام ودعم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد وحضور مساعد المدير العام للتنمية الاستاذ أحمد الزامل وياسر دوش مساعد المدير العام للعمليات ومنسوبي الدار، واستقبلهم مدير الدار بشير العنزي حيث تم مشاركة الابناء الافطار المقدم من فريق الطاقه الإيجابيه وبعد الافطار تم توزيع نتائج الأبناء الشهادات الدراسية ومشاركتهم فرحة النجاح لهذا العام.

وشهد الإفطار تفاعل الأبناء ورسم السعادة على وجوهم.

، وثمن احمد الزامل جهود منسوبي الدار ممثلة في مدير الدار في تنظيم الأنشطة خلال شهر رمضان المبارك كونها تساهم في ربط المجتمع مع الأبناء ومنسوبي الدار .

وأكد أن هذه الأنشطة تعزز من قيمة الشأن الاجتماعي المهم .