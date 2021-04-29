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جهود مستمرة ومتواصلة لتقديم لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) بمدينة الجبيل الصناعية

جهود مستمرة ومتواصلة لتقديم لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) بمدينة الجبيل الصناعية

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أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من ٢٠ألف جولة رقابية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والصحية

منطقة حائل

جهود مستمرة ومتواصلة لتقديم لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) بمدينة الجبيل الصناعية

جهود مستمرة ومتواصلة لتقديم لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) بمدينة الجبيل الصناعية
http://almnatiq.net/?p=978119
المناطق - الجبيل الصناعية


تتواصل جهود الهيئة الملكية بالجبيل متمثلة في برنامج الخدمات الصحية في استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح فيروس كورونا وسط إجراءات تنظيمية وانسيابية تامة بمدينة الجبيل الصناعية.

حيث أوضح مدير برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل د. محمد المقبل انه تم تخصيص مركز طب الاسرة بالحجار للراغبين بالحصول على اللقاح حيث تم تخصيص عدة مسارات لأخذ اللقاح بطريقة انسيابية وسلسة، و9 عيادات تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم للراحة والاطمئنان بعد تلقي اللقاح، بالإضافة إلى منطقة لحفظ وتحضير اللقاح وكادر طبي يعمل طوال الفترة للإجابة على استفسارات المستفيدين ومتابعة أي حالات طارئة قد تحدث، مضيفاً بأن فترة العمل بالمركز يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

وذكر الدكتور المقبل أنه يشرف على تقديم اللقاحات في مقر المركز فُرق طبية متخصصة من مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل وفريق تطوعي من منصة التطوع الصحي بالمملكة بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للصحة والسلامة التي اتخذتها المملكة في جائحة فيروس كورونا.

مشيراً إلى أن الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل أتاحت تقديم اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين بالإضافة لجدولة وتنظيم إعطاء اللقاح لمنسوبي بعض الدوائر الحكومية والعسكرية بالإضافة لمنسوبي الشركات العاملة بمدينة الجبيل الصناعية ويأتي ذلك امتداداً لدورها في الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات، عبر تقديم سبل الوقاية من فيروس كورونا.

وجدّد المقبل التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، والتي وفرتها وزارة الصحة ويُطبقها برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، حيث تُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75 سنة لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال المركز.

وحثّ الدكتور المقبل الجميع إلى الحصول على اللقاح والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكداً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة بفضل من الله.

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