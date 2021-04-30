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وزير الثقافة يجتمع مع سفير جمهورية فرنسا

وزير الثقافة يجتمع مع سفير جمهورية فرنسا
http://almnatiq.net/?p=978128
المناطق - واس

اجتمع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة أمس في اجتماع مرئي، مع سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي .
وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وفرنسا وسبل تعزيزها وتنميتها، خاصة فيما يتعلق بالتعاون القائم والفرص المستقبلية بين الجانبين في محافظة العلا.
كما جرى بحث مسارات التبادل الثقافي الدولي بين البلدين في مجالات الفنون والتراث الإنساني المشترك.

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