احدث الأخبار

“البيئة” توقع اتفاقية شراكة مع شركتي فيديكس وسمسا للنقل
أبرز المواد
 الثبيتي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي: العشر الأواخر من شهر رمضان؛ هي أفضل عشر ليال للعبادة؛ وإذا تأملت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، عرفت قدرها، وقدرت قيمتها
أبرز المواد
 الجهني في خطبة الجمعة من المسجد الحرام: أيها الناس، اتقوا الله تعالى، فإن تقواه أربح تجارة وبضاعة، واحذروا معصيته فقد خاب عبد فرط في أمر ربه وأضاعه
أبرز المواد
 وزير الثقافة يجتمع مع سفير جمهورية فرنسا
أبرز المواد
 أمير عسير يرعى تخريج 3400 طالب وطالبة يمثلون الدفعة السابعة من خريجي جامعة بيشة لعام 1442هـ
منطقة عسير
 جهود مستمرة ومتواصلة لتقديم لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 البريد السعودي يطلق هويته الجديدة “سُبل”
أبرز المواد
 دار ملاحظة حائل تنظم إفطار جماعي وتحتفل بنجاح الأبناء
منطقة حائل
 أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من ٢٠ألف جولة رقابية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والصحية
منطقة حائل
 على خلفية أزمة سد النهضة .. إثيوبيا تنتقد مصر: مطالبها غير عقلانية
أبرز المواد
 أوروبا تُحذر من “تسونامي إفلاس”.. أزمة اقتصادية شاملة تلوح في الأفق
أبرز المواد
 نار وجثث وتجمعات.. مشاهد مروعة لما حدث في إسرائيل
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

“البيئة” توقع اتفاقية شراكة مع شركتي فيديكس وسمسا للنقل

“البيئة” توقع اتفاقية شراكة مع شركتي فيديكس وسمسا للنقل

أبرز المواد
الثبيتي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي: العشر الأواخر من شهر رمضان؛ هي أفضل عشر ليال للعبادة؛ وإذا تأملت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، عرفت قدرها، وقدرت قيمتها

الثبيتي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي: العشر الأواخر من شهر رمضان؛ هي أفضل عشر ليال للعبادة؛ وإذا تأملت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، عرفت قدرها، وقدرت قيمتها

أبرز المواد
الجهني في خطبة الجمعة من المسجد الحرام: أيها الناس، اتقوا الله تعالى، فإن تقواه أربح تجارة وبضاعة، واحذروا معصيته فقد خاب عبد فرط في أمر ربه وأضاعه

الجهني في خطبة الجمعة من المسجد الحرام: أيها الناس، اتقوا الله تعالى، فإن تقواه أربح تجارة وبضاعة، واحذروا معصيته فقد خاب عبد فرط في أمر ربه وأضاعه

أبرز المواد
وزير الثقافة يجتمع مع سفير جمهورية فرنسا

وزير الثقافة يجتمع مع سفير جمهورية فرنسا

أبرز المواد

“البيئة” توقع اتفاقية شراكة مع شركتي فيديكس وسمسا للنقل

“البيئة” توقع اتفاقية شراكة مع شركتي فيديكس وسمسا للنقل
http://almnatiq.net/?p=978138
المناطق - واس

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاقية شراكة مع شركتي فيديكس وسمسا للنقل، بهدف توفير الوقت والجهد للمزارعين والتسهيل عليهم عند مراجعتهم للمراكز لتحليل المياه والتربة الخاصة بمزارعهم واستخدام أبسط الطرق لخدمتهم في جميع أنحاء المملكة.
وبينت الوزارة أن هذا التعاون يمكن المزارع من حجز موعد لتحليل المياه والتربة عبر تطبيق مرشدك الزراعي، ومن ثم الذهاب إلى أحد فروع شركتي الشحن، ومن هناك يتم مسح الباركود الظاهر على التطبيق لمطابقة البيانات، ثم تقوم الشركة بشحن العينات بسعرٍ مخفض إلى أحد المراكز التابعة للوزارة لتحليلها.
وأوضحت الوزارة أن نتائج التحليل ستصل إلى المزارع عن طريق التطبيق من خلال الاستعلام عن النتائج الخاصة بعينات التربة والمياه التي تم إرسالها من قبل شركات الشحن، يتم فيها ذكر الزراعات المناسبة والتعليمات الخاصة بها دون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة قد تصل إلى 300 كم، كما أنه من المتوقع الوصول إلى أكثر من 10 آلاف عينة يتم تحليلها في السنة الواحدة.
يذكر أن هنالك 6 مراكز تابعة للوزارة تضم مختبرات لتحليل المياه والتربة في كلٍّ من الرياض، وجازان، ونجران، والأحساء، والقصيم، والجوف، بالإضافة إلى القطاع الخاص.

روابط ذات صلة

الثبيتي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي: العشر الأواخر من شهر رمضان؛ هي أفضل عشر ليال للعبادة؛ وإذا تأملت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، عرفت قدرها، وقدرت قيمتها

الثبيتي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي: العشر الأواخر من شهر رمضان؛ هي أفضل عشر ليال للعبادة؛ وإذا تأملت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، عرفت قدرها، وقدرت قيمتها
الجهني في خطبة الجمعة من المسجد الحرام: أيها الناس، اتقوا الله تعالى، فإن تقواه أربح تجارة وبضاعة، واحذروا معصيته فقد خاب عبد فرط في أمر ربه وأضاعه

الجهني في خطبة الجمعة من المسجد الحرام: أيها الناس، اتقوا الله تعالى، فإن تقواه أربح تجارة وبضاعة، واحذروا معصيته فقد خاب عبد فرط في أمر ربه وأضاعه
وزير الثقافة يجتمع مع سفير جمهورية فرنسا

وزير الثقافة يجتمع مع سفير جمهورية فرنسا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*