“البيئة” توقع اتفاقية شراكة مع شركتي فيديكس وسمسا للنقل

المناطق - واس

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاقية شراكة مع شركتي فيديكس وسمسا للنقل، بهدف توفير الوقت والجهد للمزارعين والتسهيل عليهم عند مراجعتهم للمراكز لتحليل المياه والتربة الخاصة بمزارعهم واستخدام أبسط الطرق لخدمتهم في جميع أنحاء المملكة.

وبينت الوزارة أن هذا التعاون يمكن المزارع من حجز موعد لتحليل المياه والتربة عبر تطبيق مرشدك الزراعي، ومن ثم الذهاب إلى أحد فروع شركتي الشحن، ومن هناك يتم مسح الباركود الظاهر على التطبيق لمطابقة البيانات، ثم تقوم الشركة بشحن العينات بسعرٍ مخفض إلى أحد المراكز التابعة للوزارة لتحليلها.

وأوضحت الوزارة أن نتائج التحليل ستصل إلى المزارع عن طريق التطبيق من خلال الاستعلام عن النتائج الخاصة بعينات التربة والمياه التي تم إرسالها من قبل شركات الشحن، يتم فيها ذكر الزراعات المناسبة والتعليمات الخاصة بها دون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة قد تصل إلى 300 كم، كما أنه من المتوقع الوصول إلى أكثر من 10 آلاف عينة يتم تحليلها في السنة الواحدة.

يذكر أن هنالك 6 مراكز تابعة للوزارة تضم مختبرات لتحليل المياه والتربة في كلٍّ من الرياض، وجازان، ونجران، والأحساء، والقصيم، والجوف، بالإضافة إلى القطاع الخاص.