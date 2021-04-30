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وفاة سعودي في حادث تصادم طائرتَيْن في جنوب إفريقيا

وفاة سعودي في حادث تصادم طائرتَيْن في جنوب إفريقيا
طائرة من طراز "أيه أتش 1 زد"
http://almnatiq.net/?p=978141
المناطق - الرياض

أعلنت السفارة السعودية لدى جنوب إفريقيا، وفاة مواطن سعودي من جرّاء حادث تصادم طائرتَيْن للتدريب على الطيران في جوهانسبيرغ.

وقالت السفارة، في بيان، إن الحادث وقع في الساعة 7:30 مساء، الإثنين الماضي، في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبيرغ بدولة جنوب إفريقيا، بعد تصادم طائرتَي تدريب، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة محمد بن أحمد السيسي “سعودي الجنسية”، ووفاة مدربه، وطاقم الطائرة الأخرى.

وأضافت السفارة أنها باشرت الحادث منذ تلقيها البلاغ من قِبل جهات الاختصاص الجنوب إفريقية، حيث قامت بزيارة موقع الحادث الواقع في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبيرغ، كما تمّ التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال الاجراءات اللازمة لنقل جثمان المواطن إلى ذويه بالمملكة.

وستقوم السفارة بمتابعة إجراءات التحقيق الذي تجريه السلطات المختصّة.

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