الكلية التقنية بنجران تعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس

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أعلنت الكلية التقنية بنجران اليوم، مواعيد استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي، وبرنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1443 هـ.

وأكد مدير الاتصال المؤسسي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق، أن التقديم سيشمل مرحلة الدبلوم لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، ومرحلة البكالوريوس للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله وذلك عبر موقع بوابة القبول الموحد https:/ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

وأوضح آل عتيق أن مواعيد التسجيل ستكون بداية من يوم الأحد 10 / 11 / 1442 هـ، وحتى يوم الأربعاء 20 / 11 / 1442هـ لبرنامج البكالوريوس المسائي، وبداية من يوم الأحد 17 / 11 / 1442هـ حتى يوم الأربعاء 27 / 11 / 1442هـ لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي.

وأفاد أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

ودعا آل عتيق المتقدمين إلى ضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.