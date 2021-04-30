احدث الأخبار

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية وتغلق 12مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أمس الخميس
المنطقة الشرقية
 فلكية جدة : ظاهرة فلكية جذابة تبدأ في الظهور خلال أيام
أبرز المواد
 القبض على شخص أطلق النار على أحد المنازل في الرياض
أبرز المواد
 “الصحة” تسجل (1056) إصابة جديدة بكورونا.. و(1071) حالة شفاء
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة توزع أكثر من 11 ألف مظلة شمسية
أبرز المواد
 “المسند” يكشف آخر تطورات الحالة المطرية الثانية
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من رياح سطحية نشطة على محافظتي جدة وخليص
أبرز المواد
 استدعاء سفير باكستان في السعودية واخضاعه للتحقيق في قضايا فساد
أبرز المواد
 وفاة سعودي في حادث تصادم طائرتَيْن في جنوب إفريقيا
أبرز المواد
 “البيئة” توقع اتفاقية شراكة مع شركتي فيديكس وسمسا للنقل
أبرز المواد
 الثبيتي : العشر الأواخر من شهر رمضان؛ هي أفضل عشر ليال للعبادة
أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية وتغلق 12مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية وتغلق 12مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أمس الخميس

المنطقة الشرقية
فلكية جدة : ظاهرة فلكية جذابة تبدأ في الظهور خلال أيام

فلكية جدة : ظاهرة فلكية جذابة تبدأ في الظهور خلال أيام

أبرز المواد
القبض على شخص أطلق النار على أحد المنازل في الرياض

القبض على شخص أطلق النار على أحد المنازل في الرياض

أبرز المواد
“الصحة” تسجل (1056) إصابة جديدة بكورونا.. و(1071) حالة شفاء

“الصحة” تسجل (1056) إصابة جديدة بكورونا.. و(1071) حالة شفاء

أبرز المواد

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية وتغلق 12مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية وتغلق 12مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أمس الخميس
http://almnatiq.net/?p=978168
الدمام - المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الخميس 17/09/1442هـ، بـ 1723 جولة رقابية، و12 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في كافة الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع، وذلك ضمن جهودها لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس ” كورونا”، لافتة الى أن الجولات أسفرت عن إغلاق 16 منشأة مخالفة، فيما تم تحرير 93 مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس “كورونا ” وتطبيق ” توكلنا “.

وأكدت الأمانة على أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فايروس “كورونا”، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، مضيفة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي ورفع درجة الامتثال، عبر خطة تم وضعها تهدف لمضاعفة الجهود لتنفيذ جولات ميدانية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس “كورونا “، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت الغير ملتزمة.

وشددت على أن هذه الجهود تهدف الى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع، داعية في نفس الوقت الى ضرورة تعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز ٩٤٠ أو عبر قنوات التواصل التابعة للأمانة.

روابط ذات صلة

جهود مستمرة ومتواصلة لتقديم لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) بمدينة الجبيل الصناعية

جهود مستمرة ومتواصلة لتقديم لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) بمدينة الجبيل الصناعية
قروض تنموية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية

قروض تنموية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية
أمير الشرقية یوجّه بفتح مواقف الإمارة أمام المتسوقين خلال الفترة المسائية

أمير الشرقية یوجّه بفتح مواقف الإمارة أمام المتسوقين خلال الفترة المسائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*