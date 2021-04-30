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شرطة المدينة المنورة : ضبط (27) شخصا، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

شرطة المدينة المنورة : ضبط (27) شخصا، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية وتغلق 12مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أمس الخميس

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شرطة المدينة المنورة : ضبط (27) شخصا، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

شرطة المدينة المنورة : ضبط (27) شخصا، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=978174
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (27) شخصا، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد – 19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيدا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
كما نصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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