الأرصاد : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش ، ويدمة ، و تستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية من صباح يوم السبت.