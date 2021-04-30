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الأرصاد : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران

الأرصاد : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران

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الأرصاد : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران

الأرصاد : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=978176
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية .
وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش ، ويدمة ، و تستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية من صباح يوم السبت.

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