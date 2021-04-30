أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية .
وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش ، ويدمة ، و تستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية من صباح يوم السبت.
الأرصاد : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية .
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