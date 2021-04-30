احدث الأخبار

أماني تتحدى إعاقتها وتتفوق أكاديمياً وتحترف الطبخ المنزلي
منطقة المدينة المنورة
 أسترازينيكا باعت لقاحات كورونا بربع مليار دولار
أبرز المواد
 مواجهة ثارية بين الأهلي المصري وصنداونز بربع نهائي الأبطال
أبرز المواد
 وصفوه بـ”تيد النائم”.. السناتور كروز يرد على منتقديه
أبرز المواد
 مشروع درب السنة.. يجسد أصالة المعالم التاريخية والحضارية بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 “غوغل” تكشف عن طريق الخطأ صورة لهاتفها الجديد
أبرز المواد
 صفقة الـ145 مليونا.. لماذا قد يضحى ليفربول الآن بمحمد صلاح؟
أبرز المواد
 “عثرة سلم”.. شرطة إسرائيل ترد على انتقادات كارثة الجليل
أبرز المواد
 روسيا تنتج أول دفعة من لقاح كوفيد للحيوانات
أبرز المواد
 الأرصاد : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران
منطقة نجران
 شرطة المدينة المنورة : ضبط (27) شخصا، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
منطقة المدينة المنورة
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية وتغلق 12مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أمس الخميس
المنطقة الشرقية
أماني تتحدى إعاقتها وتتفوق أكاديمياً وتحترف الطبخ المنزلي

أماني تتحدى إعاقتها وتتفوق أكاديمياً وتحترف الطبخ المنزلي

منطقة المدينة المنورة
أسترازينيكا باعت لقاحات كورونا بربع مليار دولار

أسترازينيكا باعت لقاحات كورونا بربع مليار دولار

أبرز المواد
مواجهة ثارية بين الأهلي المصري وصنداونز بربع نهائي الأبطال

مواجهة ثارية بين الأهلي المصري وصنداونز بربع نهائي الأبطال

أبرز المواد
وصفوه بـ”تيد النائم”.. السناتور كروز يرد على منتقديه

وصفوه بـ”تيد النائم”.. السناتور كروز يرد على منتقديه

أبرز المواد

“غوغل” تكشف عن طريق الخطأ صورة لهاتفها الجديد

“غوغل” تكشف عن طريق الخطأ صورة لهاتفها الجديد
http://almnatiq.net/?p=978188
المناطق - وكالات

تتوالى التسريبات التقنية التي تكشف عن المزيد من مواصفات هاتف “غوغل” القادم من طراز “بكسل 5 أي 5 جي”.

ونشرت “غوغل” عن طريق الخطأ صورة للهاتف “بكسل 5 أي 5 جي”، كشفت عن بعض التفاصيل الخاصة بالكاميرا المدمجة بالجهاز، قبل أن تقوم بحذفها لاحقا.

وحسبما نقلت مجلة “فوربس” الأميركية عن موقع 9to5Google، المتخصص بالأخبار التقنية، فإن كاميرا الهاتف تدعم تقنية “المدى الديناميكي العالي”، والتي تجعل الصور المعروضة على الشاشة واقعية تماما، ومطابقة لما يمكن مشاهدته في العالم الحقيقي.

كذلك تدعم كاميرا الهاتف “تنسيق ملف الصور القابل للتبديل”، أي الاحتفاظ بالبيانات الوصفية للصور أو الأصوات التي التقطت وسجلت، مثل التاريخ والوقت والموقع والبعد البؤري وإعدادات الكاميرا وحقوق الطبع والنشر.

وتعد مثل هذه المعلومات ضرورية للمصورين وللتطبيقات التي تعمل مع هذه الصور الرقمية أو تعالجها، مما يسهل تقييم جودة الصورة.

ووفق موقع “جي إس إم أرينا”، فإن هاتف “غوغل” القادم والذي يتوقع إطلاقه في يونيو القادم، سيزوّد بمعالج “سنابدراغون 765 جي”، وذاكرة وصول عشوائي تبلغ 6 غيغابايت، في حين تبلغ سعة التخزين الداخلية 128 غيغابايت.

روابط ذات صلة

أسترازينيكا باعت لقاحات كورونا بربع مليار دولار

أسترازينيكا باعت لقاحات كورونا بربع مليار دولار
مواجهة ثارية بين الأهلي المصري وصنداونز بربع نهائي الأبطال

مواجهة ثارية بين الأهلي المصري وصنداونز بربع نهائي الأبطال
وصفوه بـ”تيد النائم”.. السناتور كروز يرد على منتقديه

وصفوه بـ”تيد النائم”.. السناتور كروز يرد على منتقديه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*