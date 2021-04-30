“غوغل” تكشف عن طريق الخطأ صورة لهاتفها الجديد

المناطق - وكالات

تتوالى التسريبات التقنية التي تكشف عن المزيد من مواصفات هاتف “غوغل” القادم من طراز “بكسل 5 أي 5 جي”.

ونشرت “غوغل” عن طريق الخطأ صورة للهاتف “بكسل 5 أي 5 جي”، كشفت عن بعض التفاصيل الخاصة بالكاميرا المدمجة بالجهاز، قبل أن تقوم بحذفها لاحقا.

وحسبما نقلت مجلة “فوربس” الأميركية عن موقع 9to5Google، المتخصص بالأخبار التقنية، فإن كاميرا الهاتف تدعم تقنية “المدى الديناميكي العالي”، والتي تجعل الصور المعروضة على الشاشة واقعية تماما، ومطابقة لما يمكن مشاهدته في العالم الحقيقي.

كذلك تدعم كاميرا الهاتف “تنسيق ملف الصور القابل للتبديل”، أي الاحتفاظ بالبيانات الوصفية للصور أو الأصوات التي التقطت وسجلت، مثل التاريخ والوقت والموقع والبعد البؤري وإعدادات الكاميرا وحقوق الطبع والنشر.

وتعد مثل هذه المعلومات ضرورية للمصورين وللتطبيقات التي تعمل مع هذه الصور الرقمية أو تعالجها، مما يسهل تقييم جودة الصورة.

ووفق موقع “جي إس إم أرينا”، فإن هاتف “غوغل” القادم والذي يتوقع إطلاقه في يونيو القادم، سيزوّد بمعالج “سنابدراغون 765 جي”، وذاكرة وصول عشوائي تبلغ 6 غيغابايت، في حين تبلغ سعة التخزين الداخلية 128 غيغابايت.