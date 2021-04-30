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مشروع درب السنة.. يجسد أصالة المعالم التاريخية والحضارية بالمدينة المنورة

مشروع درب السنة.. يجسد أصالة المعالم التاريخية والحضارية بالمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=978193
المناطق-المدينة

ضمن مسار يصل بين جنوب امسجد النبوي الشريف و شمال مسجد قباء بطول 3 كم ويضم مشروع درب السنة معالم تاريخية ودينية متعددة التى تعكس القيمة الثقافية للمدينة المنورة ،ويضم المشروع العديد من الفنادق والشقق الفندقية لإستيعاب زوار المدينة المنورة.
ويشمل مشروع درب السنة ، الذي يمتد من المسجد النبوي إلي منطقة مسجد قباء مرافق تراثية والعديد من الخدمات المساندة التي ترسم ملامح تاريخية وثقافية وحضارية واقتصادية ، ويمتد مشروع درب السنة على طول 3 كيلو مترات، حيث يبدأ من جنوب المسجد النبوي ،ويتضمن المشروع إنشاء نحو 5 ساحات مختلفة وإعادة عدد من البوابات القديمة بالإضافة إلى تهيئة المسطحات الخضراء الداخلة في نطاق المشروعومن المقرر أن يحاكي مشروع درب السنة والعناصر المرتبطة به النسيج العمراني التراثي والتاريخي للمدينة المنورة .
وستشهد ساحات درب السنة تصاميم مختلفة وتحاكي كل ساحة انموذجا عمرانيا وتراثيا مختلفا يرتبط بالتاريخ والحضارة المدينية ، وستكون لكل ساحة بوابة مستقلة تحاكي البوابات القديمة التي كانت تحيط بالمسجد النبوي وقد روعي في تصاميمها رؤية بصرية تحاكي الترات والموروث المديني القديم
وستكون إحدى الساحات الخمس مخصصة لنشر الموروث الثقافي، الذي تتميزبه المدينة المنورة، من خلال الساحة الثقافية ، التي ستضم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية في المدينة المنورة .
كما يضم المشروع بين جنباته ممرا خاصا للمشاة بمواصفات عالية الجودة , حيث يستطيع من خلاله المشاة اكتشاف عدد من التفاصيل المرتبطة بالمشروع ، كما يراعى في تصميمه الطراز العمراني التاريخي المديني وقد تم رصفه واكتملت إنارته ويحظى مرتاديه بمسارات آمنة من مسجد قباء باتجاه المسجد النبوي الشريف ذهابا وعودة ويعد المكان متنفسا لأهالي المدينة وزائريها ،بعيدة عن ضجيج وأبواق السيارات.

ويجسد مشروع درب السنة جانبا ثريا وحضاريا لمشاريع البنى التحتية التي يتم تهيئتها تحت إشراف مباشر من هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة اكتسى بالارضيات والإضاءة والمناهل المائية
وتوحيد الوان الواجهات والمتاجر المطلة على مسارات درب السنة وبما يتماشى مع كل عناصر الرقي والتطوير وينسجم مع رؤية المملكة 2030.

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