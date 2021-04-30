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مواجهة ثارية بين الأهلي المصري وصنداونز بربع نهائي الأبطال

مواجهة ثارية بين الأهلي المصري وصنداونز بربع نهائي الأبطال
http://almnatiq.net/?p=978203
المناطق - وكالات

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا التي أجريت في العاصمة المصرية القاهرة الجمعة، عن مواجهة ثأرية بين الأهلي المصري وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وكان الأهلي القاهري قد التقى ماميلودي مرتين متتاليتين في آخر نسختين من دوري الأبطال، حيث نجح صندوانز في إطاحة الأهلي من الدور ربع النهائي في نسخة 2018-2019، ليعود الفريق المصري ويثأر بإقصاء ماميلودي من الدور نفسه في النسخة الماضية.

وجاءت نتيجة القرعة التي أدارها مدير المسابقات في “كاف” النيجيري سامسون أدامو بمساعدة الدولي العاجي السابق عبد الله تراوري، كالتالي:

1- الأهلي (مصر) – ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)

2- مولودية الجزائر – الوداد (المغرب)

3- شباب بلوزداد (الجزائر) – الترجي (تونس)

4- كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا) – سيمبا (تنزانيا)

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي في 14 و15 أيار فيما تقام مباريات الإياب في 21 و22 من الشهر نفسه.

وفي الدور نصف النهائي، يلتقي الفائز من المباراة (2) مع الفائز من المباراة (4)، فيما يلتقي الفائز من (1) مع المنتصر في (3)، على أن تقام مباراتا الذهاب في 18 و19 يونيو، ومباراتا الإياب في 25 و26 من الشهر نفسه، فيما تُلعب المباراة النهائية في 17 يوليو.

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