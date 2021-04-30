مستشفى الملك عبدالله ببيشة ينجح في إنقاذ حياة مسنة توقف قلبها 4 مرات

المناطق - عسير

نجح فريق العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة من إنقاذ حياة مريضة سبعينية كانت تعاني من جلطة وانسداد وعائي في شرايين الرئة، تسببت في توقف القلب أربع مرات خلال وجود الحالة بالمستشفى.

يذكر أن المريضة حضرت إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالله ببيشة وهي فاقدة للوعي وتم ادخالها إلى قسم الإنعاش بقسم الطوارئ والكوارث بالمستشفى، وتم مباشرة الحالة من قبل فريق طبي متخصص بإشراف استشاري العناية المركزة، وبتواجد استشاري القلب ،واستشاري الباطنة ، واستشاري الصدرية بالمستشفى.

وعلى الفور قام الفريق الطبي بعمل إنعاش قلبي للمريضة لأربع مرات متتالية وذلك بعد توقف القلب،

وبعد عمل التحاليل والموجات الصوتية لوحظ وجود جلطة رئوية تسببت في توقف القلب عدة مرات.

وفي الحال قرر الفريق الطبي عمل قصدرة وريدية للمريضة وإعطائها مذيبات للجلطة، ونقلت بعدها للعناية المركزة على التنفس الصناعي، كما تم متابعتها من قبل الاستشاريين سعد الأحمري استشاري الجراحة العامة والدكتور اكين استشاري التخدير، والدكتور طارق استشاري القلب، والدكتور مدحت استشاري الصدرية.

الجدير بالذكر أنه بعد فترة وجيزة عادت المريضة إلى وضعها الطبيعي وتحسنت الحالة بشكل ملحوظ وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة وعافية.