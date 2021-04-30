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اختتام حملة التبرع بالدم بمستشفى صامطة العام

اختتام حملة التبرع بالدم بمستشفى صامطة العام

منطقة جازان

اختتام حملة التبرع بالدم بمستشفى صامطة العام

اختتام حملة التبرع بالدم بمستشفى صامطة العام
http://almnatiq.net/?p=978234
المناطق - صامطة

اختتمت حملة التبرع التبرع بالدم والتي كانت تحت شعار(دام _دمك) والتي وجدت تجاوب كبير من المجتمع وتفاعل رائع وأثنى مديرالمستشفى يحي بن محمد أزيبي ،بالدور الكبير الذي قام به قسم المختبر وبنك الدم بالمستشفى وذلك مماتسبب في إنجاح هذه الحملة التي ستكون بمثابة دعم كبير لكافة المحتاجين.

وأكد “أزيبي ” أنه -ولله الحمد- نجحت حملة التبرع بفضل الله أولًا ثم بفضل الجهود التي بذلها أبطال الصحة من منسوبي قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى صامطة، وحققت رقمًا قياسيًّا بتعاون كافة شرائح المجتمع وتفاعلهم مع الحملة وحبهم لفعل الخير في هذا الشهر الكريم، موجهًا شكره لكل مَن تفاعل مع هذه الحملة ومَن عمل من أجل الوصول للهدف المنشود، وأن القائمين على الحملة قد عملوا بروح الفريق الواحد، وقد تم في ختام الحملة قام مدير مستشفى صامطة العام بتوزيع الهدايا على المتبرعين وهي عبارة عن أجهزة جوال مقدمة من شركة هواوي السعودية صامطة.

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