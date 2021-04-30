بعد يوم من بدء انسحاب قوات الناتو.. 27 قتيلا جراء انفجار شرق أفغانستان

المناطق - وكالات

أكد مسؤول أفغاني أن 27 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم اليوم الجمعة جراء انفجار قوي دوى في مدينة بل عالم، مركز ولاية لوكر شرق البلاد.

وصرح رئيس مجلس لوكر، حسيب الله ستانيك زاي، لوكالة “رويترز” أن 60 شخصا تعرضوا لإصابات جراء الانفجار.

ونقلت قناة “طلوع نيوز” الأفغانية عن الشرطة المحلية تأكيدها أن سيارة مفخخة انفجرت على مقربة من حشد من الناس في بل عالم، مشيرة إلى أن الحادث خلف ستة قتلى على الأقل ولا يزال عشرات الأشخاص تحت أنقاض مبنى تضرر جراء الانفجار.

وأوضحت مصادر القناة أن المبنى المستهدف هو دار ضيافة كانت مليئة بطلبة وصلوا الولاية بهدف اجتياز امتحانات القبول الجامعية.

ويأتي ذلك بعد يوم فقط من بدء حلف الناتو سحب قواته من أفغانستان.