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تجارة رفحاء تنفذ 429 زيارة رقابية وتباشر 92 بلاغاً خلال شهر أبريل

تجارة رفحاء تنفذ 429 زيارة رقابية وتباشر 92 بلاغاً خلال شهر أبريل
http://almnatiq.net/?p=978252
المناطق - واس

أسفرت جهود الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء ،بمنطقة الحدود الشمالية في معالجة 92 بلاغاً تجارياً خلال شهر أبريل 2021م .
كما تم تحرير 36 مخالفة ،وذلك خلال 429 زيارة رقابية،شملت جميع منافذ البيع للتحقق من التزام المنشآت بتطبيق الاجرءاءت الاحترازية ولمتابعة انظمة حماية المستهلك وتوفر السلع وتوزيع ملصقات حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر ،بالاضافة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.
ودعت تجارة رفحاء إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوي المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.

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