7 نصائح «مهمة» لمرضى السكري في رمضان

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يشكل الصيام معضلة لبعض مرضى السكري؛ بسبب الوضع الصحي الخاص بهم، في حين يمكن اعتبار شهر رمضان فرصة لاتباع عادات غذائية صحية.

وكشفت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بعض العادات الغذائية الصحية لمرضى السكري منها: تناول وجبة غذائية متوازنة، تشمل على 45-50% كاربوهيدرات 20-30% بروتينات وأقل من 35%، مطالبة بضرورة الإكثار من تناول الخضراوات وعدم نسيان تناول الفاكهة.

وحثت مرضى السكري بتقسيم السعرات الحرارية للطعام اليومي بين الإفطار والسحور مع إضافة وجبة أو وجبتين خفيفتين بينهما عن الضرورة، وفقًا لـ«واس».

كما يمكن لمرضى السكري استخدم كميات قليلة من الزيت أثناء الطهي كزيت الزيتون وبذور اللفت، والتقليل من تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة كالسمن والسمبوسة المقلية والفطائر المقلية، بحسب المدينة الطبية بجامعة الملك سعود.

وأوصت مرضى السكري بتجنب شرب المشروبات التي تحتوي على كافيين أو سكر منخفض والمأكولات التي تحتوي على نسبة ألياف عالية التي تمد الجسم بالطاقة لأطول فترة قبل وبعد الصيام كالخبز الأسمر والأرز الأسمر والحبوب الكاملة، وتجنب أكل الحلويات والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.