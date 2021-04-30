احدث الأخبار

“مرور جازان” يدعو قائدي المركبات للتعاون وتجنب المخالفات
أبرز المواد
 المواقع التاريخية في وادي الدواسر .. ملتقى الحضارات والثقافات
أبرز المواد
 معهد الحرم المكي الشريف يخرج (5000) طالب وطالبة خلال نصف قرن
أبرز المواد
 614 دقيقة من التسجيلات الصوتية لصلاة التراويح بُثّت من المسجد الحرام
أبرز المواد
 شرطة منطقة مكة المكرمة : الجهات الأمنية تضبط 28 شخصا بجدة والطائف لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تغلق 29 مسجدا مؤقتاً في 8 مناطق وتعيد فتح 34 مسجدا
أبرز المواد
 جمعية الإحسان ببريدة تعزز العمل الخيري والتنموي بإفطار المقيمين من مختلف الجنسيات
أبرز المواد
 أمطار على محافظة محايل عسير
أبرز المواد
 7 نصائح «مهمة» لمرضى السكري في رمضان
أبرز المواد
 قاصدي المسجد النبوي يثنون على جهود المملكة في خدمة المسجد النبوي
أبرز المواد
 ‏مرور محافظة العلا يضبط قائد مركبة مارس التفحيط بالطرق العامة
منطقة المدينة المنورة
 تجارة رفحاء تنفذ 429 زيارة رقابية وتباشر 92 بلاغاً خلال شهر أبريل
منطقة الحدود الشمالية
“مرور جازان” يدعو قائدي المركبات للتعاون وتجنب المخالفات

“مرور جازان” يدعو قائدي المركبات للتعاون وتجنب المخالفات

أبرز المواد
المواقع التاريخية في وادي الدواسر .. ملتقى الحضارات والثقافات

المواقع التاريخية في وادي الدواسر .. ملتقى الحضارات والثقافات

أبرز المواد
معهد الحرم المكي الشريف يخرج (5000) طالب وطالبة خلال نصف قرن

معهد الحرم المكي الشريف يخرج (5000) طالب وطالبة خلال نصف قرن

أبرز المواد
614 دقيقة من التسجيلات الصوتية لصلاة التراويح بُثّت من المسجد الحرام

614 دقيقة من التسجيلات الصوتية لصلاة التراويح بُثّت من المسجد الحرام

أبرز المواد

الشؤون الإسلامية تغلق 29 مسجدا مؤقتاً في 8 مناطق وتعيد فتح 34 مسجدا

الشؤون الإسلامية تغلق 29 مسجدا مؤقتاً في 8 مناطق وتعيد فتح 34 مسجدا
http://almnatiq.net/?p=978274
المناطق_واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 29 مسجدا مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 29 حالة إصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 83 يوماً 943 مسجداً، وإعادة فتح 908 مساجد منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، وذلك في إطار الحرص على سلامة مرتاديها.
وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة هي سبعة بمنطقة الرياض وسبعة بمنطقة مكة المكرمة وخمسة بمنطقة عسير وأربعة بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة جازان، مشيرة إلى إعادة فتح 34 مسجدا، تسعة منها بمنطقة الرياض وسبعة بمنطقة مكة المكرمة وسبعة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة جازان وثلاثة بالمنطقة الشرقية واثنان بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة،التي شملت التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة في بيانها المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

روابط ذات صلة

“مرور جازان” يدعو قائدي المركبات للتعاون وتجنب المخالفات

“مرور جازان” يدعو قائدي المركبات للتعاون وتجنب المخالفات
المواقع التاريخية في وادي الدواسر .. ملتقى الحضارات والثقافات

المواقع التاريخية في وادي الدواسر .. ملتقى الحضارات والثقافات
معهد الحرم المكي الشريف يخرج (5000) طالب وطالبة خلال نصف قرن

معهد الحرم المكي الشريف يخرج (5000) طالب وطالبة خلال نصف قرن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*