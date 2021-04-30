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614 دقيقة من التسجيلات الصوتية لصلاة التراويح بُثّت من المسجد الحرام

614 دقيقة من التسجيلات الصوتية لصلاة التراويح بُثّت من المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=978278
المناطق_واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلةً في إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي في النصف الأول من شهر رمضان بهندسة صوتية لأكثر من (3600) دقيقة لصلاة التراويح حيث بلغت بعد هندستها (614) دقيقة صالحة للنشر وعمل (15) تصميم لصلاة التراويح.
وأوضح مدير إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي ممدوح بن سعيد الخزاعي أن الهندسة الصوتية تمر بعدة مراحل وذلك بجمع المادة الصوتية ومن ثم عمل الهندسة الصوتية بحذف الركعات والسجدات وجعل القراءة مسترسله وحذف السكتات إن وجدت.
وبين الخزاعي أن من مهام الموظف المختص للهندسة الصوتية بعد استلام المادة الصوتية،حذف الأخطاء اللفظية والفنية والاستماع كاملاً لها قبل إخراجها بصدى يحاكي المسجد الحرام، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وباكتمال هذه الليالي المباركة يكتمل مصحف الحرم المكي لعام ١٤٤٢ ويصبح جاهزًا للتوزيع والإهداء.

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