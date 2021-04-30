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رئاسة شؤون الحرمين تدقق (76) ألف كلمة ضمن محتواها الإرشادي بالمسجد الحرام

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رئاسة شؤون الحرمين تدقق (76) ألف كلمة ضمن محتواها الإرشادي بالمسجد الحرام

رئاسة شؤون الحرمين تدقق (76) ألف كلمة ضمن محتواها الإرشادي بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=978291
المناطق_واس

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال النصف الأول من شهر رمضان, تدقيق ومراجعة (76) ألف كلمة لـ(15) محتوى إرشاديا صادر عنها داخل وخارج المسجد الحرام وبثت عبر منصة منارة الحرمين (84) درسًا، ووصلت ساعات التسجيل إلى (84) ساعة، قدمها (13) من أصحاب المعالي والفضيلة مدرسي المسجد الحرام.
وبلغت نسبة المشاهدات أكثر من (6) آلاف مشاهدة، فيما أسهم (6) من منسوبي الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في بث الدروس عبر المنصة، من خلال (4) كاميرات، ووصل عدد الإعلانات المنشورة للدروس (29) إعلانا.
و بُثت الدروس على ثلاث فترات بعد صلاة العصر والمغرب والتراويح، طيلة خمسة عشر يومًا، وستكمل الرئاسة العامة تقديم خدماتها الإرشادية طيلة الشهر المبارك عبر منصاتها الإلكترونية.

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