أمطار على منطقة الباحة

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هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهاتها.

سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وإرتوت الأرض .

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .