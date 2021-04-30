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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=978293
المناطق_واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهاتها.
سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وإرتوت الأرض .
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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