هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهاتها.
سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وإرتوت الأرض .
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
أمطار على منطقة الباحة
هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهاتها.
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