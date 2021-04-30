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أمانة منطقة جازان تكافح البعوض ونواقل الأمراض بصبيا

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أمانة منطقة جازان تكافح البعوض ونواقل الأمراض بصبيا

أمانة منطقة جازان تكافح البعوض ونواقل الأمراض بصبيا
http://almnatiq.net/?p=978296
المناطق_واس

كثّفت أمانة منطقة جازان ضمن حملاتها المستمرة للنظافة والإصحاح البيئي، من أعمال مكافحة نواقل الأمراض والرش للقضاء على البعوض وأماكن تكاثر الحشرات، بعدد من المواقع في محافظة صبيا، وذلك في إطار مكافحة آفات الصحة العامة.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية قامت منذ بداية شهر رمضان بمعالجة “508” بؤر من بؤر توالد البعوض والحشرات، مشيرة إلى أن بلدية صبيا مستمرة وبشكل يومي في متابعة حملتها التي تهدف إلى التركيز على بؤر تكاثر البعوض والحشرات، والاستقصاء الحشري لاستكشاف بؤر تكاثر هذه الحشرات، وتحديد أماكن انتشارها.
وبينت أن عملية المكافحة لا تقتصر على استخدام المبيدات الحشرية بل يجري استخدام وسائل ميكانيكية وهندسية وبيولوجية؛ للتقليل من كميات المبيدات المستخدمة قدر الإمكان، حفاظًا على الصحة العامة من أخطار المبيدات الحشرية، والقضاء على أسباب وجودها بالمعالجة الميكانيكية.

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