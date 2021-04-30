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التدريب التقني بالجوف يختتم نشاطاته لهذا العام 1442هـ

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التدريب التقني بالجوف يختتم نشاطاته لهذا العام 1442هـ

التدريب التقني بالجوف يختتم نشاطاته لهذا العام 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=978299
المناطق_الجوف

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة الجوف أمس ،كافة الأنشطة والبرامج التدريبية بجميع المنشآت التدريبية للعام 1442هـ .

وثمن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ، الدكتور سعد بن عبدالعزيز السعيدان ماتقدمه القيادة الرشيدة- أيدها الله – من الدعم السخي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني واهتمام ومتابعة مستمرة من معالي محافظ المؤسسة للتدريب التقني والمهني .

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمس خلال حفل اختتام الأنشطة والبرامج بمقر الإدارة , مبيناً أن أنشطة هذا العام شهد تنوع وتحسين رفع مستوى الأداء والمخرجات من خلال تزويد المتدربين بالمهارات الأساسية في المجالات التقنية والأعمال المهنية،بما يساعدهم في إمكانية الالتحاق بسوق العمل بعد التخرج .وفي ختام الحفل كرم الدكتور السعيدان عمداء وعميدات الكليات التقنية ومدراء المعاهد الصناعية الثانوية ،مقدماً شكره لجميع المنسوبين على بذل جهدهم طيلة العام وإسهامهم في إنجاح البرامج والأنشطة والمبادرات وبرامج التدريب “عن بعد” .

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