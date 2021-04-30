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منصة وزارة الداخلية تدرج خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”

منصة وزارة الداخلية تدرج خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”

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منصة وزارة الداخلية تدرج خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”

منصة وزارة الداخلية تدرج خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”
http://almnatiq.net/?p=978320
المناطق_واس

أدرجت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”، التي تمكن أهل الخير المتبرعين من مساعدة المحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وسداد ديونهم بشكل آمن.
وتتميز خدمة “فرجت” بعد إضافتها إلى تطبيق “أبشر أفراد الجديد”، بالبحث عن الحالات المستحقة، واستعراض تفاصيل الحالات، مثل مدة الحكم والعمر وعدد أفراد الأسرة والمبلغ المتبقي، والتحقق من رقم الفاتورة للتأكد من صحة إدراجها في الخدمة، وعرض الموقوفين الأكثر استحقاقا آليا، وفق الحالات المدرجة فيها.
ويستطيع المتبرعون الآن الوصول إلى الخدمة من منصتي “أبشر وإحسان”، وذلك حرصا على تسهيل سبل الخير الآمنة للتبرع للمستفيدين من الخدمة، دون الوقوع في عمليات احتيال أو الدخول لمواقع وهمية، كما يجب على المتبرعين التأكد من صحة الفواتير التي يرغبون في سدادها من خلال منصتي أبشر وإحسان، إضافة إلى موقع ناجز التابع لوزارة العدل، والتأكد من مقدار المبلغ المدخل المراد التبرع به لفواتير “فرجت” قبل إتمام عملية الدفع.

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