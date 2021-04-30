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المملكة تنفي رسمياً: المنتجات الغذائية والزراعية التي تُرفض في أوروبا لا يتم قبولها بالسعودية

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المملكة تنفي رسمياً: المنتجات الغذائية والزراعية التي تُرفض في أوروبا لا يتم قبولها بالسعودية

المملكة تنفي رسمياً: المنتجات الغذائية والزراعية التي تُرفض في أوروبا لا يتم قبولها بالسعودية
http://almnatiq.net/?p=978326

نفت وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء ما يتم تداوله حول قبول المملكة للمنتجات الغذائية التي تُرفض في أوروبا أو غيرها من البلدان بسبب بقايا المبيدات أو أي أسباب تتعلق بسلامة المنتجات.

وأكدتا أنهما تُطبقان لائحة الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية، بما يضمن سلامتها ومأمونيتها.

وتتوافق هذه اللائحة مع التشريعات الصادرة عن هيئة دستور الأغذية ( الكودكس)، والتي وضعت حدوداً لمتبقيات المبيدات متوافقة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية المعنية ببقايا المبيدات ( JMPR).

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء الجميع إلى التثبت من الأخبار المتداولة، والتي لا تستند إلى مصدر رسمي، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة، وتؤكدان أن سلامة المنتجات كافة ومنها المنتجات الزراعية والغذائية أولوية قصوى لدى الجهات الحكومية كافة.

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