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شرطة منطقة حائل : القبض على مواطنين ارتكبا جرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة

شرطة منطقة حائل : القبض على مواطنين ارتكبا جرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة

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شرطة منطقة حائل : القبض على مواطنين ارتكبا جرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة

شرطة منطقة حائل : القبض على مواطنين ارتكبا جرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة
http://almnatiq.net/?p=978327

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر من أرباب السوابق، حيث ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في إطلاق النار، وحيازة أسلحة ومواد مخدرة، حيث ضبط بحوزتهما سلاح من نوع مسدس وطلقات حية و(2,020) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، و(1,187) جراما من الحشيش، ومسكر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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