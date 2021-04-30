دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يخسر من شباب الأهلي الإماراتي

المناطق_واس

خسر فريق الهلال السعودي من فريق شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 0-2 اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

سجل هدفي المباراة اللاعب إيجور جيسوس عند الدقيقتين 54، 89.

وبهذه النتيجة يحتل الهلال ثاني المجموعة بـ 10 نقاط، بينما رفع شباب الأهلي الإماراتي رصيده لـ 7 نقاط في المركز الثالث.

يذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الأولى، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.