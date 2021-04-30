احدث الأخبار

دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يخسر من شباب الأهلي الإماراتي
أبرز المواد
 شرطة منطقة حائل : القبض على مواطنين ارتكبا جرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة
أبرز المواد
 المملكة تنفي رسمياً: المنتجات الغذائية والزراعية التي تُرفض في أوروبا لا يتم قبولها بالسعودية
أبرز المواد
 مسجد قباء.. أول مسجد في الإسلام
أبرز المواد
 منصة وزارة الداخلية تدرج خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”
أبرز المواد
 نائب وزير الحج يكشف مدى التزام المعتمرين باحترازات «كورونا» خلال رمضان
أبرز المواد
 «الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار غزيرة وزخات برد على 5 مناطق
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن سلمان يُدشِّن عدداً من مشاريع ومبادرات مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
أبرز المواد
 «الدفاع» تفتح باب القبول والتسجيل لالتحاق الجامعيين بالخدمة العسكرية
أبرز المواد
 «تحفيظ البكيرية» تعقد جمعيتها العمومية وتنتخب “اللحيدان” رئيسًا لها و”النملة” نائب الرئيس
أبرز المواد
 التدريب التقني بالجوف يختتم نشاطاته لهذا العام 1442هـ
أبرز المواد
 أمانة منطقة جازان تكافح البعوض ونواقل الأمراض بصبيا
أبرز المواد
دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يخسر من شباب الأهلي الإماراتي

دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يخسر من شباب الأهلي الإماراتي

أبرز المواد
شرطة منطقة حائل : القبض على مواطنين ارتكبا جرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة

شرطة منطقة حائل : القبض على مواطنين ارتكبا جرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة

أبرز المواد
المملكة تنفي رسمياً: المنتجات الغذائية والزراعية التي تُرفض في أوروبا لا يتم قبولها بالسعودية

المملكة تنفي رسمياً: المنتجات الغذائية والزراعية التي تُرفض في أوروبا لا يتم قبولها بالسعودية

أبرز المواد
مسجد قباء.. أول مسجد في الإسلام

مسجد قباء.. أول مسجد في الإسلام

أبرز المواد

دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يخسر من شباب الأهلي الإماراتي

دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يخسر من شباب الأهلي الإماراتي
http://almnatiq.net/?p=978332
المناطق_واس

خسر فريق الهلال السعودي من فريق شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 0-2 اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
سجل هدفي المباراة اللاعب إيجور جيسوس عند الدقيقتين 54، 89.
وبهذه النتيجة يحتل الهلال ثاني المجموعة بـ 10 نقاط، بينما رفع شباب الأهلي الإماراتي رصيده لـ 7 نقاط في المركز الثالث.
يذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الأولى، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.

روابط ذات صلة

شرطة منطقة حائل : القبض على مواطنين ارتكبا جرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة

شرطة منطقة حائل : القبض على مواطنين ارتكبا جرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة
المملكة تنفي رسمياً: المنتجات الغذائية والزراعية التي تُرفض في أوروبا لا يتم قبولها بالسعودية

المملكة تنفي رسمياً: المنتجات الغذائية والزراعية التي تُرفض في أوروبا لا يتم قبولها بالسعودية
مسجد قباء.. أول مسجد في الإسلام

مسجد قباء.. أول مسجد في الإسلام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*