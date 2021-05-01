احدث الأخبار

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يرعى حفل جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في دورتها الثانية والعشرين
أبرز المواد
 دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يخسر من شباب الأهلي الإماراتي
أبرز المواد
 شرطة منطقة حائل : القبض على مواطنين ارتكبا جرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة
أبرز المواد
 المملكة تنفي رسمياً: المنتجات الغذائية والزراعية التي تُرفض في أوروبا لا يتم قبولها بالسعودية
أبرز المواد
 مسجد قباء.. أول مسجد في الإسلام
أبرز المواد
 منصة وزارة الداخلية تدرج خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”
أبرز المواد
 نائب وزير الحج يكشف مدى التزام المعتمرين باحترازات «كورونا» خلال رمضان
أبرز المواد
 «الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار غزيرة وزخات برد على 5 مناطق
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن سلمان يُدشِّن عدداً من مشاريع ومبادرات مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
أبرز المواد
 «الدفاع» تفتح باب القبول والتسجيل لالتحاق الجامعيين بالخدمة العسكرية
أبرز المواد
 «تحفيظ البكيرية» تعقد جمعيتها العمومية وتنتخب “اللحيدان” رئيسًا لها و”النملة” نائب الرئيس
أبرز المواد
 التدريب التقني بالجوف يختتم نشاطاته لهذا العام 1442هـ
أبرز المواد
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يرعى حفل جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في دورتها الثانية والعشرين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يرعى حفل جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في دورتها الثانية والعشرين

أبرز المواد
دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يخسر من شباب الأهلي الإماراتي

دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يخسر من شباب الأهلي الإماراتي

أبرز المواد
شرطة منطقة حائل : القبض على مواطنين ارتكبا جرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة

شرطة منطقة حائل : القبض على مواطنين ارتكبا جرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة

أبرز المواد
المملكة تنفي رسمياً: المنتجات الغذائية والزراعية التي تُرفض في أوروبا لا يتم قبولها بالسعودية

المملكة تنفي رسمياً: المنتجات الغذائية والزراعية التي تُرفض في أوروبا لا يتم قبولها بالسعودية

أبرز المواد

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يرعى حفل جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في دورتها الثانية والعشرين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يرعى حفل جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في دورتها الثانية والعشرين
http://almnatiq.net/?p=978335
المناطق_واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس الجمعة، حفل جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الثانية والعشرين بتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، وبحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على المسابقات القرآنية، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض.
وقال سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب المناسبة ” شرفني خادم الحرمين الشريفين بأن أنوب عنه هذه المناسبة وهي بلا شك مناسبة عظيمة تنفع الوطن والمواطن تنفع الإنسان في دينة ودنياه ويقوم عليها رجل يؤديها حق قدرها من التأدية والواجب والإبداع وهو الشيخ عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأرجو له التوفيق في عمله ومع زملائه الكرام في الوزارة “
وأضاف سموه ” إن هذا العمل يخلد في التاريخ لكل من يعمل عليه ولكل من يقوم به، وجزى الله خير الجزاء الملك سلمان على عمله و على بذله العطاء في سبيل هذا الدين وهذا القرآن العظيم، فالحقيقة هذه النوعية من أبنائنا و شبابنا الذين اجتازوا الامتحانات أعتقد أنهم اجتازوا أمراً مهماً جداً، ولذلك يجب أن يحافظوا عليه خير حفظ، وأن يوصلوه إلى المجتمع بطريقة جيدة و مفيدة، لأن الإنسان يحتاج إلى من يدعمه و يعلمه و بفهمه و يفقه بالدين، و هؤلاء إن شاء الله على مستوى عالٍ بإذن الله ” .
وعن امتداد الرعاية الكريمة للمسابقة ودوراتها المتتالية تابع سموه قائلاً ” بلا شك هذا تقدير من الجميع ودعاء لله سبحانه وتعالى بأن يعود عليه بخير وعلى وطنه وعلى أمته وهذا العمل من الملك سلمان لا يستغرب، هو عاش على هذه الأمور من بداية عمله في هذه الدولة، فنشكره ونتمنى له التوفيق، ونرجو أن نوفق في خدمته و خدمة القرآن وأهله في هذه البلاد، وهذا هو المبدأ وهذا هو العمل الذي نسير عليه بإذن الله، و نرجو أن نوفق جميعاً في خدمة هذا الدين وخدمة هذا القرآن العظيم ” .
وقدم خلال الحفل تلاوات بالقرآن الكريم بقراءات متعددة للمتسابقين، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الجائزة ، كما ألقى المتسابقون كلمة لهم نوهوا خلالها برعاية القيادة الرشيدة لهذه الجائزة التي تحفزهم على الحفظ والتدبر بالقرآن الكريم وتطور من المهارات في القراءات وتخلق منافسة خير في شهر الخير .
وألقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ كلمة أشار فيها إلى التفاؤل بأن تكون هذه المسابقة في شهر رمضان المبارك، وهو شهر القرآن وما لهذه المسابقة من وهج لكونها في أعظم كتاب، وهو كتاب ربنا جل جلاله ، الذي يهذب النفوس ، ويجعلها على جادة مستقيمة لا غلو فيها ولا تطرف ولا تفريط، وإنما وسطية منضبطة، وليست وسطية مدعاة .
وقال ” تحمل هذه المناسبة اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي عرف عنه دعمه الكبير لكل ما يتعلق بكتاب الله تعالى وحفظته, ولهذا تقدم للمشاركة في هذه المسابقة أعداد كبيرة من أبنائنا وبناتنا، ورأينا منهم ما يسر الخاطر من حرص على كتاب الله تعالى، وتنافسوا تنافسا شريفا ، وقد بلغ المتقدمون لهذه المسابقة 4300 متسابق ومتسابقة وبلغ عدد المؤهلين للتصفيات النهائية مائة وواحداً وثلاثين متسابقاً ومتسابقة منوهاً أن في عامها الثاني والعشرين تجد كل الدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – وهو امتداد لرعايتهما للوزارة وأنشطتها كافة في الداخل والخارج “،
وأضاف ” حققت هذه المسابقة – بحمد الله وتوفيقه – نجاحات مستمرة ، وتطويرا في جوانبها كافة، وفي هذا العام أضافت فرعًا للقراءات ، كما أنها شرفت بتخصيص فرع لأبناء شهداء الواجب ، الذين قدم آباؤهم أرواحهم فداء للدين ثم القيادة والوطن –
رحمهم الله – ورفعت قيمة الجوائز أكثر من الضعف لتصل إلى ثلاثة ملايين ومائتين وأربعة وثلاثين ألف ريال.
وقدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وصية لعموم المتسابقين قائلاً: أُوصِيكم بتقوى الله تعالى فِي السر والعلن ، وأن تعملوا على أن يكون هذا القرآن الذي حملته قلوبكم وتلوتموه بألسنتكم شَاهدًا لكم لا عليكم سائلاً الله العلي القدير
أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وأن يجزيهما خير الجزاء وأوفاه على عنايتهما بكل ما يخدم كتاب الله ، كما قدم شكره لسمو أمير الرياض لتشريفه هذا الحفل الكريم، كما شكر الحضور ورؤساء اللجان العاملة ، ولجان التحكيم ، وكل من قدم وبذل لإنجاح هذه
الدورة للمسابقة رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
وفي نهاية الحفل كرم سمو أمير منطقة الرياض , أعضاء لجنة التحكيم، والفائزين في فروع المسابقة بجوائز نقدية مع درع التميز، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

روابط ذات صلة

دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يخسر من شباب الأهلي الإماراتي

دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يخسر من شباب الأهلي الإماراتي
شرطة منطقة حائل : القبض على مواطنين ارتكبا جرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة

شرطة منطقة حائل : القبض على مواطنين ارتكبا جرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة
المملكة تنفي رسمياً: المنتجات الغذائية والزراعية التي تُرفض في أوروبا لا يتم قبولها بالسعودية

المملكة تنفي رسمياً: المنتجات الغذائية والزراعية التي تُرفض في أوروبا لا يتم قبولها بالسعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*