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مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بنجران يستعرض أهمية لقاحات كورونا لحماية المجتمع

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مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بنجران يستعرض أهمية لقاحات كورونا لحماية المجتمع

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بنجران يستعرض أهمية لقاحات كورونا لحماية المجتمع
http://almnatiq.net/?p=978339
المناطق_نجران

نفّذ مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران، مقهى حوارياً عن بُعد بعنوان: “لقاح كورونا كوفيد 19 ”  استضاف خلاله الاستاذ: علي آل جليدان، مدير إدارة التواصل والتوعية الصحية، المتحدث الرسمي لفرع صحة نجران، والدكتور  علي ظافر سويدان استشاري أمراض باطنية وأمراض معدية في مستشفى الملك خالد بنجران، والاستاذ : رزق أحمد آل رشة، مدير إدارة الامراض المعدية في صحة نجران، والاستاذ: مسلم على آل سدران، مدير إدارة مكافحة العدوى في صحة نجران. 
 
وناقش اللقاء الذي أداره الأستاذ :عبد الله بن علي الشهري، مدير العلاقات العامة بتعليم نجران عدد من المحاور أبرزها المجال الصحي في رؤية 2030 ، وما تحقق من تسهيل ويسر الحصول على الخدمات الصحية بعد خمس سنوات من انطلاق مشاريع الرؤية ،  وكذلك خفض معدل وفيات حوادث الطرق سنويًا ، ورفع نسبة ممارسة الرياضة ، كما أستعرض اللقاء التوجهات والأهداف والالتزامات التي حققتها المملكة في مختلف الأصعدة خلال الخمس سنوات من الرؤية ، حيث تبنت تمكين كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات لتحقيق أهدافها التي تخدم المواطنين للوصول إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة. مستعرضين الأجهزة الممكنة والداعمة لإطلاق البرامج التي حققت أهداف الرؤية خلال سنواتها الأولى من خلال رفع وتيرة التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية وضمان سرعة الإنجازات في المشروعات والمبادرات من خلال مؤشرات كمية ، وتحقيق الاستدامة في العمل ، مع المراجعة الدورية لمستويات التنفيذ.

كما استعرض اللقاء مخاطر فايروس كورونا المحتملة، والأعراض والعلامات والنسب المئوية للتنويم والعناية المركزة، كما أستعرض اللقاء اللقاح وانواعه وآلية عمله وفوائده، واستعدادات المستشفيات والفرق الطبية، وكذلك إجراءات الصحة العامة، كما تناول اللقاء أهمية التوعية الصحية للوقاية من فايروس كورونا، داعين المواطنين والمقيمين بالمبادرة لأخذ اللقاح كونه حماية للمجتمع من مخاطر تلك الجائحة.

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