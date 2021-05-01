متدربي كلية الاتصالات بالرياض ( الصم ) ينفذون حملة توعية لأهمية لقاح كورونا

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بمبادرة رائعة من إدارة أنشطة المتدربين وقسم التقنية الخاصة في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، قام عدد من متدربي الكلية من فئة الصم بحملة توعوية لأهمية أخذ لقاح كورونا باستخدام لغة الإشارة. وقدم الأستاذ رائد الغفيلي مدير إدارة الأنشطة شكره وتقديره لوزارة الصحة ممثلة في سعادة الوكيل المساعد للتواصل والعلاقات أ. مشعل الربيعان والأستاذ نبيل العبودي من إدارة الإعلام في الوكالة على جهودهما في تسهيل مهمة المتدربين والمشرفين في زيارتهم لمركز المعارض وتصوير فيديو توعوي قصير موجه لفئة الصم الغالية. كما أشاد الغفيلي بالتنظيم الرائع والاستقبال الحافل الذي حظي به الفريق أثناء زيارته للمركز والذي يعكس اهتمام وزارة الصحة بحملة أخذ اللقاح امتثالاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تولي صحة المواطن والمقيم أهمية كبيرة أصبحت مضرباً للمثل على مستوى العالم أجمع .