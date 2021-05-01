بتوجيه سمو أمير منطقة عسير: تنسيق افقي بين أمانة عسير و شرطة المنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشارع الفن حفاظا على سلامة وصحة الزوار

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نظراً للإقبال الكثيف والازدحام الشديد الذي يشهده شارع الفن بمدينة أبها ، وبناءً على توجيهات وزارة الداخلية وتنفيذا لتعليمات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال – أمير منطقة عسير -، فقد تم التنسيق الافقي بين أمانة منطقة عسير و شرطة المنطقة كل فيما يخصه لإغلاق شارع الفن بدء من الليلة و ذلك حفاظا على صحة و سلامة الجميع .

فيما تم وضع خطة ميدانية لإدارة الموقع والتحكم في مداخله ومخارجه ، حيث تختص الشرطة بإدارة الشوارع والميادين و تختص أمانة عسير بإدارة الحدائق وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة Covid-19

و نهيب الجميع بأنه سيتم إغلاق مداخل و مخارج شارع الفن فورا بدء من الليلة و لن يسمح بدخول الموقع الى حين تنظيمه والتحكم في مداخل و مخارج الموقع وفق الخطط التنظيمية التي تضمن عدم التزاحم و تحافظ على سلامة الجميع وفق الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فايروس Covid-19.