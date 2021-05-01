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جمعية الكشافة تُنظم أمسية تثقيفية للتعريف ببرنامج “إطار عالم أفضل “

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جمعية الكشافة تُنظم أمسية تثقيفية للتعريف ببرنامج “إطار عالم أفضل “

جمعية الكشافة تُنظم أمسية تثقيفية للتعريف ببرنامج “إطار عالم أفضل “
http://almnatiq.net/?p=978356
المناطق_مبارك الدوسري

تُنظم جمعية الكشافة العربية السعودية , يوم غدٍ  وضمن برامجها التثقيفية أمسية كشفية افتراضية عن البرنامج الكشفي العالمي ” إطار عالم أفضل ” يقدمها مدير إدارة البرامج في الإقليم الكشفي العربي نسيم ضناوي ، والذي سيتناول فيها التعريف بإطار عالم أفضل ، وعرض المحاور الجديدة للإطار ، واستكشاف مبادرات وتحديات إطار عالم أفضل ( قبيلة الأرض وتحدياتها – السلام والمشاركة الاجتماعية وتحدياته ) .  

ويُعد برنامج إطار عالم أفضل المحرك الرئيس لبرامج المنظمة الكشفية العالمية ، والذي يضم برامج عديدة ومتنوعه تخدم الشباب الكشفي والفعاليات والمشاركات التي يقومون بها ، ويمكنهم من خلاله الحصول على عدة شارات بالمشاركة في بعض من هذه البرامج ، ويرتبط إطار عالم أفضل بأهداف التنمية المستدامة ، ويهدف الى تعزيز التغيير العالمي بتنفيذ مشاريع المجتمع المحلي التطوعية التي تمكن الأعضاء الشباب من المساهمة بشكل إيجابي في مجالهم . 

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