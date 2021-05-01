دوري أبطال آسيا : الأهلي السعودي يتعادل مع الدحيل القطري

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تعادل فريق الأهلي السعودي مع الدحيل القطري بنتيجة 1-1 اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

سجل الأهلي عند الدقيقة 72 عن طريق اللاعب “هيثم عسيري”، فيما جاء هدف الدحيل القطري عند الدقيقة 61.

يذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الثالثة، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.