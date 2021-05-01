احدث الأخبار

دوري أبطال آسيا : الأهلي السعودي يتعادل مع الدحيل القطري
أبرز المواد
 جمعية الكشافة تُنظم أمسية تثقيفية للتعريف ببرنامج “إطار عالم أفضل “
منطقة الرياض
 بتوجيه سمو أمير منطقة عسير: تنسيق افقي بين أمانة عسير و شرطة المنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشارع الفن حفاظا على سلامة وصحة الزوار
أبرز المواد
 متدربي كلية الاتصالات بالرياض ( الصم ) ينفذون حملة توعية لأهمية لقاح كورونا
أبرز المواد
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بنجران يستعرض أهمية لقاحات كورونا لحماية المجتمع
أبرز المواد
 نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يرعى حفل جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في دورتها الثانية والعشرين
أبرز المواد
 دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يخسر من شباب الأهلي الإماراتي
أبرز المواد
 شرطة منطقة حائل : القبض على مواطنين ارتكبا جرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة
أبرز المواد
 المملكة تنفي رسمياً: المنتجات الغذائية والزراعية التي تُرفض في أوروبا لا يتم قبولها بالسعودية
أبرز المواد
 مسجد قباء.. أول مسجد في الإسلام
أبرز المواد
 منصة وزارة الداخلية تدرج خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”
أبرز المواد
 نائب وزير الحج يكشف مدى التزام المعتمرين باحترازات «كورونا» خلال رمضان
أبرز المواد
دوري أبطال آسيا : الأهلي السعودي يتعادل مع الدحيل القطري

دوري أبطال آسيا : الأهلي السعودي يتعادل مع الدحيل القطري

أبرز المواد
جمعية الكشافة تُنظم أمسية تثقيفية للتعريف ببرنامج “إطار عالم أفضل “

جمعية الكشافة تُنظم أمسية تثقيفية للتعريف ببرنامج “إطار عالم أفضل “

منطقة الرياض
بتوجيه سمو أمير منطقة عسير: تنسيق افقي بين أمانة عسير و شرطة المنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشارع الفن حفاظا على سلامة وصحة الزوار

بتوجيه سمو أمير منطقة عسير: تنسيق افقي بين أمانة عسير و شرطة المنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشارع الفن حفاظا على سلامة وصحة الزوار

أبرز المواد
متدربي كلية الاتصالات بالرياض ( الصم ) ينفذون حملة توعية لأهمية لقاح كورونا

متدربي كلية الاتصالات بالرياض ( الصم ) ينفذون حملة توعية لأهمية لقاح كورونا

أبرز المواد

دوري أبطال آسيا : الأهلي السعودي يتعادل مع الدحيل القطري

دوري أبطال آسيا : الأهلي السعودي يتعادل مع الدحيل القطري
http://almnatiq.net/?p=978361
المناطق_واس

تعادل فريق الأهلي السعودي مع الدحيل القطري بنتيجة 1-1 اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
سجل الأهلي عند الدقيقة 72 عن طريق اللاعب “هيثم عسيري”، فيما جاء هدف الدحيل القطري عند الدقيقة 61.
يذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الثالثة، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.

روابط ذات صلة

بتوجيه سمو أمير منطقة عسير: تنسيق افقي بين أمانة عسير و شرطة المنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشارع الفن حفاظا على سلامة وصحة الزوار

بتوجيه سمو أمير منطقة عسير: تنسيق افقي بين أمانة عسير و شرطة المنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشارع الفن حفاظا على سلامة وصحة الزوار
متدربي كلية الاتصالات بالرياض ( الصم ) ينفذون حملة توعية لأهمية لقاح كورونا

متدربي كلية الاتصالات بالرياض ( الصم ) ينفذون حملة توعية لأهمية لقاح كورونا
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بنجران يستعرض أهمية لقاحات كورونا لحماية المجتمع

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بنجران يستعرض أهمية لقاحات كورونا لحماية المجتمع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*