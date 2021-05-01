احدث الأخبار

“الإسلامية”: 30 دقيقة لصلاة العشاء والتراويح والقيام
أبرز المواد
 منصة وزارة الداخلية تدرج خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على مقيم لقيامه بتفريغ محتويات إحدى صناديق التبرع الخيري مستغلاً ابن شقيقه
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين
أبرز المواد
 غدا.. جلسة حوارية بمناسبة مرور 5 سنوات على ⁧‫رؤية السعودية 2030​ ‬⁩
أبرز المواد
 تدخل طبي لاستئصال ورم سرطاني بالشفة في مستشفى القريات العام
منطقة الجوف
 وزير الإعلام: رعاية الملك للمسابقة القرآنية تتويج لأبناء وبنات الوطن
أبرز المواد
 آل الشيخ يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن
أبرز المواد
 دوري أبطال آسيا : الأهلي السعودي يتعادل مع الدحيل القطري
أبرز المواد
 جمعية الكشافة تُنظم أمسية تثقيفية للتعريف ببرنامج “إطار عالم أفضل “
منطقة الرياض
 بتوجيه أمير عسير: تنسيق بين الأمانة والشرطة لتطبيق الاحترازات بشارع الفن
أبرز المواد
 متدربي كلية الاتصالات بالرياض ( الصم ) ينفذون حملة توعية لأهمية لقاح كورونا
أبرز المواد
“الإسلامية”: 30 دقيقة لصلاة العشاء والتراويح والقيام

“الإسلامية”: 30 دقيقة لصلاة العشاء والتراويح والقيام

أبرز المواد
منصة وزارة الداخلية تدرج خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”

منصة وزارة الداخلية تدرج خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”

أبرز المواد
شرطة الرياض: القبض على مقيم لقيامه بتفريغ محتويات إحدى صناديق التبرع الخيري مستغلاً ابن شقيقه

شرطة الرياض: القبض على مقيم لقيامه بتفريغ محتويات إحدى صناديق التبرع الخيري مستغلاً ابن شقيقه

أبرز المواد
وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين

وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين

أبرز المواد

شرطة الرياض: القبض على مقيم لقيامه بتفريغ محتويات إحدى صناديق التبرع الخيري مستغلاً ابن شقيقه

شرطة الرياض: القبض على مقيم لقيامه بتفريغ محتويات إحدى صناديق التبرع الخيري مستغلاً ابن شقيقه
http://almnatiq.net/?p=978385
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، وفق الأسلوب المتمثل في سرقة الملبوسات من صناديق التبرع الخيري، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر، يقوم بتفريغ محتويات أحد صناديق جمع الملابس، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى قيامه بذلك مستغلاً ابن شقيقه، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

روابط ذات صلة

“الإسلامية”: 30 دقيقة لصلاة العشاء والتراويح والقيام

“الإسلامية”: 30 دقيقة لصلاة العشاء والتراويح والقيام
منصة وزارة الداخلية تدرج خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”

منصة وزارة الداخلية تدرج خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”
وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين

وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*