احدث الأخبار

“الإسلامية”: 30 دقيقة لصلاة العشاء والتراويح والقيام
أبرز المواد
 منصة وزارة الداخلية تدرج خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على مقيم لقيامه بتفريغ محتويات إحدى صناديق التبرع الخيري مستغلاً ابن شقيقه
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين
أبرز المواد
 غدا.. جلسة حوارية بمناسبة مرور 5 سنوات على ⁧‫رؤية السعودية 2030​ ‬⁩
أبرز المواد
 تدخل طبي لاستئصال ورم سرطاني بالشفة في مستشفى القريات العام
منطقة الجوف
 وزير الإعلام: رعاية الملك للمسابقة القرآنية تتويج لأبناء وبنات الوطن
أبرز المواد
 آل الشيخ يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن
أبرز المواد
 دوري أبطال آسيا : الأهلي السعودي يتعادل مع الدحيل القطري
أبرز المواد
 جمعية الكشافة تُنظم أمسية تثقيفية للتعريف ببرنامج “إطار عالم أفضل “
منطقة الرياض
 بتوجيه أمير عسير: تنسيق بين الأمانة والشرطة لتطبيق الاحترازات بشارع الفن
أبرز المواد
 متدربي كلية الاتصالات بالرياض ( الصم ) ينفذون حملة توعية لأهمية لقاح كورونا
أبرز المواد
“الإسلامية”: 30 دقيقة لصلاة العشاء والتراويح والقيام

“الإسلامية”: 30 دقيقة لصلاة العشاء والتراويح والقيام

أبرز المواد
منصة وزارة الداخلية تدرج خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”

منصة وزارة الداخلية تدرج خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”

أبرز المواد
شرطة الرياض: القبض على مقيم لقيامه بتفريغ محتويات إحدى صناديق التبرع الخيري مستغلاً ابن شقيقه

شرطة الرياض: القبض على مقيم لقيامه بتفريغ محتويات إحدى صناديق التبرع الخيري مستغلاً ابن شقيقه

أبرز المواد
وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين

وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين

أبرز المواد

منصة وزارة الداخلية تدرج خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”

منصة وزارة الداخلية تدرج خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”
http://almnatiq.net/?p=978387
المناطق - الرياض

أدرجت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”، التي تمكن أهل الخير المتبرعين من مساعدة المحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وسداد ديونهم بشكل آمن.
وتتميز خدمة “فرجت” بعد إضافتها إلى تطبيق “أبشر أفراد الجديد”، بالبحث عن الحالات المستحقة، واستعراض تفاصيل الحالات، مثل مدة الحكم والعمر وعدد أفراد الأسرة والمبلغ المتبقي، والتحقق من رقم الفاتورة للتأكد من صحة إدراجها في الخدمة، وعرض الموقوفين الأكثر استحقاقا آليا، وفق الحالات المدرجة فيها.
ويستطيع المتبرعون الآن الوصول إلى الخدمة من منصتي “أبشر وإحسان”، وذلك حرصا على تسهيل سبل الخير الآمنة للتبرع للمستفيدين من الخدمة، دون الوقوع في عمليات احتيال أو الدخول لمواقع وهمية، كما يجب على المتبرعين التأكد من صحة الفواتير التي يرغبون في سدادها من خلال منصتي أبشر وإحسان، إضافة إلى موقع ناجز التابع لوزارة العدل، والتأكد من مقدار المبلغ المدخل المراد التبرع به لفواتير “فرجت” قبل إتمام عملية الدفع.

روابط ذات صلة

“الإسلامية”: 30 دقيقة لصلاة العشاء والتراويح والقيام

“الإسلامية”: 30 دقيقة لصلاة العشاء والتراويح والقيام
شرطة الرياض: القبض على مقيم لقيامه بتفريغ محتويات إحدى صناديق التبرع الخيري مستغلاً ابن شقيقه

شرطة الرياض: القبض على مقيم لقيامه بتفريغ محتويات إحدى صناديق التبرع الخيري مستغلاً ابن شقيقه
وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين

وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*