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“الإسلامية”: 30 دقيقة لصلاة العشاء والتراويح والقيام

“الإسلامية”: 30 دقيقة لصلاة العشاء والتراويح والقيام
http://almnatiq.net/?p=978391
المناطق - الرياض

أوصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تعميم إلى جميع مسؤولي الوزارة وأئمة المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة بأن تجمع صلاة التراويح والقيام وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة.

وأوضحت الوزارة في تعميم أن القرار جاء لتقليل مدة تواجد المصلين مما يساهم في الحد من فرص التفشيات نظراً للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح وما يتطلبه الوضع الوبائي حالياً من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفايروس.

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