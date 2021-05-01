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شرطة الرياض: الأجهزة الأمنية تطيح بمنفذي حادثة سرقة مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات

شرطة الرياض: الأجهزة الأمنية تطيح بمنفذي حادثة سرقة مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات

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شرطة الرياض: الأجهزة الأمنية تطيح بمنفذي حادثة سرقة مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات

شرطة الرياض: الأجهزة الأمنية تطيح بمنفذي حادثة سرقة مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات
http://almnatiq.net/?p=978399
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة باشرت حادثة سرقة بمقر مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات، اتضح قيام الجناة بهدم جزء من الحائط الخارجي للمبنى، وكسر الخزنة الرئيسة، والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ (700,000) ريال وبطاقات إعادة شحن بقيمة (1,300,000) ريال، ومن خلال إجراءات الاستدلال المتخذة، تمكنت الجهة المختصة من الإطاحة بمنفذيها، وهم (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، مخالفين لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، وضبطت بحوزتهم بطاقات إعادة الشحن المسروقة، وتم استردادها بالكامل، فيما استرد جزء من المبلغ النقدي المسروق، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.

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