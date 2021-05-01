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حريق يودي بحياة 16 مصاباً بكورونا وممرضتين في إحدى مستشفيات الهند

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حريق يودي بحياة 16 مصاباً بكورونا وممرضتين في إحدى مستشفيات الهند

حريق يودي بحياة 16 مصاباً بكورونا وممرضتين في إحدى مستشفيات الهند
http://almnatiq.net/?p=978412
المناطق - وكالات

لقي 16 مريضاً مصاباً بفيروس كورونا المستجد وممرضتان حتفهم، صباح السبت، في حريق في مستشفى في ولاية غوجرات الهندية حسبما ذكرت وسائل الإعلام الهندية، في حادثة جديدة بعد حرائق شهدتها مراكز طبية أخرى في البلاد التي تشهد موجة لانتشار الوباء تفوق طاقة قطاعها الصحي.

كان نحو خمسين مريضاً يعالجون في المستشفى الذي يتألف من أربعة طوابق في باروش في بولاية غوجرات الغربية، عندما اندلع الحريق في الساعة الواحدة (07,30 ت غ). وقد تم إخماد النيران.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية لوكالة “فرانس برس” إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 18 شخصا هم “16 مريضاً وممرضتان”.

ووكانت وكالة “برس ترست” الهندية، نقلت عن مسؤول محلي في الشرطة حصيلة تتحدث عن 12 قتيلاً جميعهم من المرضى.

الحادث يأتي فيما سجلت البلاد رقماً قياسياً جديداً لأعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، تجاوز 400 ألف إصابة جديدة بالمرض.

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